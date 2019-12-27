"Володимир біполярний": Соколова показала, як змінювалася брехня Путіна про Донбас і Крим

Українська журналістка Яніна Соколова показала, як президент Росії Володимир Путін плутається в коментарях про війну на Донбасі й окупацію Криму.

У шоу "Вечір з Яніною Соколовою" вона зіставила його фразу з пресконференції про допомогу терористам "Л/ДНР" важким озброєнням "від країн, що симпатизують" з озвученою раніше брехнею про відсутність військ РФ в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну що, панове? "Ви все брешете", "нас там немає"... Як це зізнання щиросердне патрона будете пояснювати? Ну, досвід у вас є – ви фантастично вмієте перевзуватися. А пам'ятаєте, як все починалося? Як Володимир Володимирович біполярний заявляв, що в Криму росіян не було. А потім були, а потім він ще їм особисто дав наказ. А потім ще й медальки видав за взяття Криму ще за Януковича. Потім божився, що на Донбасі росіян немає. Потім сказав: є, але добровольці. Потім визнав, що є солдати, але вони заблукали", – пригадала окупантам телеведуча.

"Потім довго-довго клявся, що в гумконвоях поставляють тільки дитяче харчування і вологі серветки. А тепер бах – і сепаратисти на Донбасі все-таки отримують важке озброєння від "країн, що симпатизують". Мені ж не потрібно вам говорити, яка це конкретно одна велика "країни, що симпатизують"? Загалом, ще пару років і разом з визнанням відкритої агресії проти України Володимир Володимирович зізнається, що в дитинстві йому не видалили хвостик і все накоїв саме він. Тому що, як відомо, хвіст управляє собакою", – потролила російського президента Соколова.

Яніна Соколова та Володимир Путін Скріншот відео

Крім того, журналістку обурила цинічна брехня Путіна про блокаду Донбасу, в якій він звинуватив Україну, дорікнувши їй ускладненням життя власних громадян.

"Ой, Володимир Володимирович Блаженний напевно забув, що хвилину назад зізнався, що постачає важке озброєння на Донбас? Гармати, танки, "Буки". А ми, такі погані, блокаду проти них ввели! Оце ми, українці, дикуни агресивні! Не розуміємо – те, що нас обстрілюють "Градами", ще не привід перестати торгувати редискою", – звернулася українка до лідера країни-агресора.

"Блокаду ми ввели? А що нам потрібно було ввести? Поцілункопровід або запустити величезний дирижабль з написом: "Шановні "ополченці", які кожен день б'ють по нас з усього, чого тільки можна! У магазині нижньої білизни "Евеліна" знижки 50%! Поспішай потішити себе і свою дружину. Вистрілив з гармати – бігом в Краматорськ купувати іграшки. Втомився прив'язувати українців до стовпів? Приходь на курси в'язання морських вузлів в Маріуполі", – постібалася над терористами Соколова.

Підсумовуючи, вона жорстко звернулася до Путіна, щоб він зрозумів, що блокада Донбасу закінчиться рівно тоді, коли звідти заберуться російські загарбники.

"Володимире Володимировичу, щойно ви приберете всю свою х**ню з Донбасу, важку, легку, яка стріляє, вибухає, ходить, говорить, улюлюкає, то і блокади ніякої не буде. Тому що ця блокада винятково проти "держави, що симпатизує", – завершила свою промову Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла цинічну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україні не можна повертати контроль над кордоном на Донбасі.

За його словами, якщо це трапиться, то націоналісти нібито влаштують там таку саму різанину, як усербській Сребрениці.

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