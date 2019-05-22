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Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Журналіст "Обозревателя"Всі статті автора

Волноваха. Втримати дорогою ціною

7.6т

Пам’ятаєте Волноваху?

Рівно 5 років тому, 22 травня 2014 року, під ранок рашисти напали на блокпост 51 ОМБр неподалік від Волновахи. Внаслідок цього нападу тоді загинули 16 і отримали поранення 32 наших військових.

Волноваха. Втримати дорогою ціною

InfoResist

Блокпост українських військових був розташований у лісосмузі поблизу дороги Ольгинка-Володимирівка. Близько 4:30 ранку на нього вчинили напад бойовики "ДНР". Приїхали вони на кількох джипах і двох інкасаторських автомобілях "Приватбанку".

Волноваха. Втримати дорогою ціною

InfoResist

За деякими даними, кількість нападників могла сягати 100 осіб. Керував нападом підполковник ГРУ РФ Ігор Безлер.

Волноваха. Втримати дорогою ціною

Волноваха.City

Напередодні нападу терористи здійснили розвідку під виглядом місцевих жителів.

Джерело: youtube-канал користувача Saponkov

Під’їхавши впритул до блокпосту, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, протитанкових гранатометів, кулеметів, кидали гранати. Коли вцілили в бойову машину і здетонував боєкомплект - поранених добивали снайпери, які засіли у лісі обабіч місця бою.

Попри шалені втрати українські військові змогли втримати блокпост. І не дали терористам можливості прорвати кільце сил АТО.

Волноваха. Втримати дорогою ціною

news.pn

Але ціна виявилася жахливою.

Того страшного ранку загинули:

- командир батальйону, майор Леонід Полінкевич (1984 р.н.)

- командир взводу, молодший лейтенант Володимир Овчарук (1979 р.н.)

- командир відділення, старший сержант Олександр Артемук (1977 р.н.)

- заступник командира, навідник-оператор, молодший сержант Дмитро Йовзик (1983 р.н.)

- навідник, солдат Микола Бондарук (1991 р.н.)

- розвідник, солдат Михайло Грицюк (1984 р.н.)

- кулеметник, солдат Володимир Зарадюк (1991 р.н.)

- стрілець, солдат Віталій Ліщук (1986 р.н.)

- розвідник, солдат Віталій Маринич (1991 р.н.)

- гранатометник, солдат Віталій Махновець (1981 р.н.)

- водій-санітар, солдат Андрій Нечипорук (1980 р.н.)

- розвідник, солдат Леонід Озеранчук (1991 р.н.)

- механік-водій, солдат Володимир Прокопчук (1991 р.н.)

- стрілець, помічник гранатометника, солдат Павло Попов (1991 р.н.)

- стрілець, солдат Дмитро Шкрібляк (1993 р.н.)

- гранатометник, старший солдат Євгеній Біда (1993 р.н.)

- водій-санітар, солдат Любомир Кузьмін (1981 р.н.)

Ще один боєць, Михайло Рибак 1981 року народження, помер у госпіталі 14 жовтня 2014 після важкого поранення. Кілька довгих місяців балансував на межі життя і смерті – і так і не зміг вибратися…

Волноваха. Втримати дорогою ціною
Волноваха. Втримати дорогою ціною
Волноваха. Втримати дорогою ціною
Волноваха. Втримати дорогою ціною
Волноваха. Втримати дорогою ціною

У тому бою Україна понесла найбільші втрати від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі і найбільшими за всю історію української армії до того. Тоді почалася війна, яка коштуватиме українському народові тисяч життів.

Волноваха. Втримати дорогою ціною

Zaxid.net

Джерело: Facebook-сторінка Фонду "Повернись живим"

Я - пам’ятаю.

Згадайте і ви. І сьогодні, і тоді, коли захочеться сказати, що стомилися від війни чи коли йтимете на "референдум по досягненню мирних домовленостей з Росією".

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Автор
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Теми
Війна на ДонбасіРосійська воєнна загрозаРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війназагинули бійціНовини ДНРНовини Донбасу
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Gordon Yury
Gordon Yury
Интересно, а кто нибудь вспомнит глупых пацанов из глубин московии, сложивших свои головы ради удовлетворения хотелок плешивого московского карлика? Или так и останутся они неизвестными... Ведь даже родители от них отказываются!
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Марченко Юра
Марченко Юра
Ето ПЕПО людоеду надо памятник поставить за мудрое руководство войсками, сколько он положил украинцев- не счесть ,прямо из кабинета надо его в окопы до полной победы над другими украинцами
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Тарас Бор
Тарас Бор
Марченко Юра,просто ИДИ НАХУЙ,педрило краснодарское.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Марченко Юра, зря ты кукарекаешь здесь, мразь рассейская, пока ещё нами не угандоненная :)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Как хорошо, столько уродов разом утилизировали.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Manfred Anry, его россияне в жопу ебут в Крыму, потому он пока и при деле, пока жопа морщинами не покрылась. А как ебать перестанут, так нахуй и выкинут петуха использованного. Тогда, может быть и вспомнет про то, что он, дескать, тоже украинец :) Да только нахуй нам, украинцам, петухи не нужны :)))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Крым Андрей, как здорово, что Крым оккупировали московиты! Сколько уродов разом проявилось. Никогда не думал, что в Крыму их столько!!!
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