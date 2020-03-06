"Після Лондона щодня плачемо": українського школяра зацькували через "Смуглянку"

12-річний житель Волинської області Максим Ткачук, який виконав пісню "Смуглянка" на міжнародному пісенному фестивалі в Лондоні в одязі червоноармійця, піддався вдома жорсткій критиці. У ЗМІ та соцмережах хлопця звинуватили в популяризації "русского міра".

В інтерв'ю OBOZREVATEL бабуся Максима, Лариса Ткачук (яка є його опікункою), розповіла, що життя сім'ї перетворилося на пекло.

"Зробили з нас запроданців"

12-річний Максим родом із селища Турійськ. Із дитинства захоплюється вокалом, на сцені з семи років. За цей час здобув не одну перемогу в обласних і всеукраїнських пісенних конкурсах.

Максим у Лондоні в одязі червоноармійця

На конкурс Stars of the Albion 2020 у Лондоні, організований російськими громадськими організаціями та посольством РФ у Лондоні, де брали участь представники 23 країн світу, хлопець, за словами бабусі, потрапив після перемоги на пісенному конкурсі в Одесі.

"Після Лондона щодня плачемо. Не перемога – пекло. З дитини і всіх нас зробили якихось московських запроданців. Якби знали, що таке буде, не поїхали б!" – з гіркотою говорить жінка.

Максим Ткачук здобув перемогу в пісенному конкурсі-фестивалі в Лондоні Facebook: Сандра Лісовська

За словами бабусі, заспівати "Смуглянку" онукові порадив хтось з організаторів конкурсу, оскільки була номінація до 75-річчя Перемоги. "Сказали, що під голос і тембр Максима підійде саме ця пісня", – зазначила жінка.

Також Максим заспівав "Синя вічність" Мусліма Магомаєва та "Сувеніри" Деміса Русоса".

Кубки та дипломи Facebook: Сандра Лісовська

Про те, що виступ в Україні піддали жорсткій критиці, сім'я дізналася дорогою додому, в поїзді. На сьогодні бабуся з онуком третій день не виходять із дому – дуже переживають.

"Навіть боїмося, щоб нас не спалили. Прямих погроз не було, але від "тих" людей можна чого хочеш чекати", – зазначила Лариса Володимирівна.

Максим з учасниками конкурсу

Співає патріотичні пісні

Бабуся каже, що у Максима в репертуарі всього дві російськомовні пісні, інші – українською мовою. "Є патріотичні, такі як "Чорна вишиванка", "Плакала калина" та інші", – зазначила жінка.

Максим Ткачук

За перемогу в Лондоні волинський школяр отримав сертифікат для участі у фестивалі в Білорусі і запрошення на острів Мальта. Але бабуся каже, що про поїздку поки не думають. Також бабуся хлопця зазначила, що грошового призу їх сім'я не отримувала.

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