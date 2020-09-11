Воїни ЗСУ зняли на відео переміщення снайпера терористів під час перемир'я

Воїни Збройних сил України зафільмували переміщення ворожого снайпера поблизу селища Зайцеве на Донбасі, що заборонено умовами перемир'я.

Кадрами бійці 24 ОМБр імені короля Данила поділилися з журналістами каналу "Україна". Захисники наголосили, що поки бойовики безпідставно звинувачують ЗСУ в облаштуванні нових позицій в районі Шумів, наші армійці фіксують реальні факти порушення режиму тиші з боку окупантів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ішли двоє чоловіків якраз. На новий бліндаж, де вони зробили. Якщо автомат – автомат же можна побачити. А то саме снайперська гвинтівка", – розповів один із українських воїнів, який служить під Зайцевим.

Переміщення снайпера терористів потрапило на камери ЗСУ. Скриншот відео

Однак вихід снайперів терористів на позиції – це далеко не єдине порушення, яке фіксують українські армійці. Режим тиші противник також активно використовує для відновлення старих та будівництва нових укріплень.

Окупанти навіть не ховаються, коли будують нові укріплення. Скриншот відео

Терористи "Л/ДНР" активно зводять нові бліндажі. Скриншот відео

"Зараз з'явилася нова позиція недалечко. За місяць часу – одна недалечко тут і друга біля сусіднього поста. Це нові позиції", – наголосив воїн ЗСУ.

Водночас вороги діють настільки нахабно, що копають свої траншеї, зовсім не ховаючись і навіть демонстративно. До того ж через їхні будівельні роботи поблизу позицій ЗСУ постійно спалахують пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі оприлюднили відео зі ще одним доказом порушення російськими терористами "Л/ДНР" умов перемир'я. На кадрах видно, як ворожий підрозділ вийшов із займаної посадки та вже прокопав у бік позицій ЗСУ понад сто метрів.