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23 жовтня • оновлено в 01:08
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/ Розслідування

Хочуть "прибрати" ЗСУ з Донбасу: викрито новий виверт окупантів із SMS

1.3т Читати матеріал російською

Військовослужбовцям Збройних сил України в зв'язку з домовленістю розвести війська на Донбасі почали приходити SMS-повідомлення дивного змісту.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Костянтин Реуцький, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"SMS-спам для бійців ЗСУ. Напередодні "другого Мінська" і наші дні. Змінюється текст, але не мета", – написав він, порівнявши нові повідомлення з отриманими в лютому 2019 року.

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Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Фото Anastasia Magazova

"Розведення силне ганьба, а перший крок до миру",йдеться в нових SMS, які отримали бійці ЗСУ. "Оточення немає, йдемо", – написано в попередніх.

Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт

Фото Serhiy Morgunov

Таким чином, за допомогою SMS-розсилки українських військових знову спробували переконати залишити свої позиції на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас ООС Збройні сили України
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