Хочуть "прибрати" ЗСУ з Донбасу: викрито новий виверт окупантів із SMS

Військовослужбовцям Збройних сил України в зв'язку з домовленістю розвести війська на Донбасі почали приходити SMS-повідомлення дивного змісту.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Костянтин Реуцький, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"SMS-спам для бійців ЗСУ. Напередодні "другого Мінська" і наші дні. Змінюється текст, але не мета", – написав він, порівнявши нові повідомлення з отриманими в лютому 2019 року.
Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт
Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт
Фото Anastasia Magazova
"Розведення сил – не ганьба, а перший крок до миру", – йдеться в нових SMS, які отримали бійці ЗСУ. "Оточення немає, йдемо", – написано в попередніх.
Окупанти розіслали ЗСУ SMS: викрито виверт
Фото Serhiy Morgunov
Таким чином, за допомогою SMS-розсилки українських військових знову спробували переконати залишити свої позиції на Донбасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петрівському і Золотому першим повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.
Відведення військ відбудеться у рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.
Раніше розведення військ, а також демонтаж укріплених позицій відбулися у Станиці Луганській.
У Міноборони назвали умову розведення військ – дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом семи днів.
Жителі Донбасу у паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.
7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петровського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.
Після цього бойовики регулярно обстрілювали ділянки розведення сил.
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