Морський піхотинець ЗСУ Олексій Манчинський, який виїхав з Білорусі, щоб воювати за Україну, вважає, що найближчим часом його рідну країну спіткає доля Криму.

В інтерв'ю 0629.com.ua він припустив, що реалізувати сценарій поглинання Білорусі Російська Федерація зможе всього за два роки.

"Там буде все не по стопах Донбасу, а Криму. Все до цього йде, залишилося дефакто підписати за документами. Потім пройде референдум, і все перейде Росії. Буде як республіка Карелія, так і республіка Білорусь – в складі РФ", – сказав доброволець.

Більш того, він упевнений в тому, що білоруси практично не будуть чинити ніякого опору такій тихій окупації через проросійські погляди більшої частини суспільства.

Олексій Манчинський

"Коли я їхав з Білорусі (у 2015 році. – Ред.), 30-40%, якби був референдум, проголосували б за возз'єднання з РФ. Зараз у мене в Білорусі залишилося кілька людей. Решта стали жахливо проросійськими. Вони вважають що прийде Росія і у них буде робота. Вони не розуміють, що відбувається у світі, й ситуація на Донбасі їх нічому не вчить. Зараз 60-70% проголосують за возз'єднання на референдумі, а "зелені чоловічки" з РФ, які залишилися там після спільних навчань, простежать за цим", – озвучив свій прогноз білоруський воїн ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович навпаки вважає, що кримський сценарій в Білорусі малоймовірний. Адже президент Росії Володимир Путін всіляко намагається домовитися з Мінськом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!