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"Вогонь по х*хлам": терористи "ДНР" показали "суперзброю"

13.9тЧитати новину російською

Терористи "ДНР" похвалилися випробуваннями нового осколково-фугасно-запального снаряду для своєї реактивної системи залпового вогню "Чебурашка" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тестуючи його, окупанти оцінювали щільність ураження цілей осколками в районі вибуху, пише російський пропагандистський ресурс "LIFE".

Злочинці бандформування заявили, що зазначений снаряд призначений для знищення піхоти і легкоброньованої техніки. За їх словами, дальність його стрільби нібито перевищує 9 кілометрів.

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Відео з випробуваннями "нововведення" терористів розмістив на своєму Youtube-каналі підконтрольний Кремлю телеканал "Звезда" і викликав бурхливе обговорення снаряду "ДНРівців" їх прихильниками. Так, росіяни активно пишуть у коментарях під роликом, що мають намір застосовувати його проти "х*хлів" і "укропів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти презентували РСЗВ "Чебурашка" і "Сніжинка" під час "параду" до Дня перемоги 9 травня. На початку червня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко пригрозив Україні застосуванням "Чебурашок" в Азовському морі.

Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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Русский Солдат
Русский Солдат
Метко бейте укрофашистскую гадину.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Русский Солдат, вас кокошников мочим и на унитазе,хароший руцкий это дохлый руцкий запомнт это свинособака тебе не долго осталось коптить небо мразь лаптекопытная все вы сдохните.смерть кацапскому отребью
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Villi
Villi
Пшел на хуй, проткнутый.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Отлично!!! Теперь утилизация украинских карателей пойдёт ещё веселее!!!
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
ДНР это бандформирование? Хозлы, как же вы себя не цените и не уважаете. Получается регулярную армию хохляндии постоянно нагибает и имеет во все дыхательные и пихательные простое бандформирование)))
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Kyrychenko Mikolay
Kyrychenko Mikolay
Слепцов Егор,ага!Как думаешь,почему Вова засекретили к-во потерь в мирное время?А потому,что добровольцы Украины дали по шее хваленому спецназу пассии в 2014.И сейчас без помощи рассии днр и лнр продержатся максимум месяц.Обьясни простую вещь-как 1/3 Донецкой и 1/3 луганской области могут воевать против армии целой страны?При разрушенной экономике,разорванных связях?Где брать деньги на б/к,топливо,экипировку,зарплату?"Вас там нет?")))
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