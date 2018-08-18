"Вогонь по х*хлам": терористи "ДНР" показали "суперзброю"

Терористи "ДНР" похвалилися випробуваннями нового осколково-фугасно-запального снаряду для своєї реактивної системи залпового вогню "Чебурашка" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тестуючи його, окупанти оцінювали щільність ураження цілей осколками в районі вибуху, пише російський пропагандистський ресурс "LIFE".

Злочинці бандформування заявили, що зазначений снаряд призначений для знищення піхоти і легкоброньованої техніки. За їх словами, дальність його стрільби нібито перевищує 9 кілометрів.

Відео з випробуваннями "нововведення" терористів розмістив на своєму Youtube-каналі підконтрольний Кремлю телеканал "Звезда" і викликав бурхливе обговорення снаряду "ДНРівців" їх прихильниками. Так, росіяни активно пишуть у коментарях під роликом, що мають намір застосовувати його проти "х*хлів" і "укропів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти презентували РСЗВ "Чебурашка" і "Сніжинка" під час "параду" до Дня перемоги 9 травня. На початку червня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко пригрозив Україні застосуванням "Чебурашок" в Азовському морі.