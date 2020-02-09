У меня дежа-вю с 2015-м годом. Тогда всякие "эксперты"/"политики" угрожали Украине разными катастрофами из-за торгово-энергетической гражданской блокады оккупированного Крыма. Результат: ни одна из апокалиптических угроз не сбылась, абсолютно все оказались ложью.

Где теперь эти "политики" и "эксперты"? А снова при деле! Теперь, по команде Кремля, хором с российской пропагандой, врущей, что воды в Крыму "осталось на 100 дней", они поют на все лады: Украины должна "сжалиться" над "своими гражданами"… возобновить поставку днепровской воды Северокрымским каналом…

Без прелюдий. Это — преднамеренная манипуляция, направленная не столько на поставку воды, сколько на раскачку ситуации внутри Украины. Правда в том, что в Крыму гражданам Украины, оказавшимся в оккупации, любых природных ресурсов достаточно. И света, и воды, и всего. Но вот беда… по всей видимости, не стало хватать оккупантам.

Это значит — блокада как главная экономическая санкция государства Украина против государства-агрессора работает и через 5 лет.

Это значит — не стало хватать ресурсов монструозным военным базам, авиабазам, многотысячным контингентам карателей в форме "Росгвардии"/ФСБ, завезенным в Крым для издевательств над крымскими татарами и другими патриотами Украины.

Новини Годі тероризувати країну

Это значит — не стало хватать "имперским" проектам, призванным "утвердить Крым российским навсегда".

"Не хватает воды" — сотням тысяч военных, полицаев, чиновников, всему оккупантскому отродью. И мы снова слышим давно знакомые стоны: "SOS! Гуманитарная катастрофа! Что делать?".

Что делать? Рецепт простой. Его озвучивала как та, Порошенко, так и эта, Зеленского, украинская власть. Убирайтесь из Крыма. Возвращайте Украине её законную территории, выплачивайте контрибуции за ущерб. И в ту же секунду — к Ванге не ходи — всего всем сразу станет хватать!

А вот "нагнуть" Украину путем (не)дешевого шантажа с привлечением продажных СМИ и "политиков" не получится с гарантией 100%. Пока есть крымские татары, пока рядом с ними — украинские патриоты, стоявшие 5 лет тому Гражданской блокадой Крыма, воды оккупанты не получат. Есть и другие причины, почему "нет", но именно эта — базовая.

Чтоб вы понимали, предатели, кормящиеся с путинской руки, работающие под ним ртами, зарубите это себе на любой части тела, которую вам не жаль.

Почему/как из идеи "водного перемирия" ничего не выйдет:

*по многочисленным просьбам предателей (с)

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