Водій-наркоман влаштував смертельну ДТП з дітьми під Миколаєвом: що відомо

У Миколаївській області легковий автомобіль ВАЗ, в якому перебували дорослий і троє дітей, злетів з дороги і перекинувся.

Трагедія трапилася увечері 27 серпня на трасі в Новоодеському районі, біля с. Себине, розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі ГУНП Миколаївщини.

За даними поліції, автомобілем керував 36-річний чоловік. Крім нього, в салоні були двоє хлопчиків-братів у віці 2 і 14 років, а також їхня 9-річна сестра. Одному з них водій доводився хрещеним батьком.

"В результаті аварії помер 2-річний хлопчик. Інші діти отримали травми. Водій авто не постраждав. Поліцейським, які прибули на місце пригоди, чоловік сказав, що ДТП трапилася через технічну несправність автомобіля. Згодом з'ясувалося, що водій керував авто у стані наркотичного сп'яніння", – повідомили у відомстві.

ДТП у Миколаївській області

На сьогодні чоловік затриманий. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

ДТП трапилася неподалік від Нової Одеси Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області в ДТП загинула подружня пара. Їхній мотоцикл зіткнувся із легковим автомобілем. У загиблих залишилися четверо дітей, молодшій із яких – чотири роки.

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