Події розвиваються стрімко. Заява, яку зробив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль про воду, яку буде (?) постачати Україна на окупований Росією Кримський півострів, може стати каталізатором найтяжчих подій.

А тепер детальніше. Почну з голого фактажу.

КРИМ – ВІЙСЬКОВА БАЗА РФ. ПРОКИНЬТЕСЯ!

За інформацією нашої воєнної розвідки, чисельність російських військовослужбовців у Криму за роки окупації зросла в 2,5 рази. Зараз це 32-33 тисячі.

Сталося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. Це бойові кораблі, майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації та ін.

На думку Головного управління розвідки МОУ, цей потенціал буде і далі зростати. Тому що на сьогоднішній день РФ використовує Крим як форпост для проекції сили не тільки в нашому Чорноморському регіоні, а й як свою основну базу для застосування військ Росії в Сирії. Відповідно, ця загроза зростає і для нас. Ті ж бойові літаки і вертольоти, які дислоковані на півночі півострова, можуть в з'єднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на території материкової України.

На території Криму країна-окупант постійно проводить військові навчання. Свіжий приклад – показові навчання міжвидового угруповання військ були проведені в січні нинішнього року за участю президента РФ. Тоді в акваторії Чорного моря відпрацювали питання задіяння/застосування найбільш сучасних зразків озброєння, які є у РФ.

Щоб усвідомити масштаби того, що творить Росія – ось повніша і важлива інформація від воєнної розвідки

Безперечно одне, відновлення подачі води на окуповану територію Криму стане:

а) здачею національних інтересів України;

б) фінансуванням армії країни-агресора;

в) фактором деморалізації наших військових;

г) каталізатором протестних настроїв і радикальних дій, які можуть призвести не просто до чергової кризи, а до найбільш поганого розвитку подій ВСЕРЕДИНІ нашої країни.

ТРИ "ГЕРОЯ" І ХРОНОЛОГІЯ ПОЗОРА

1. Народний депутат України від "Слуги народу", голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов на початку лютого озвучив ідею заробляти, продаючи воду в анексований Крим. Маючи на увазі півострів, Аристов сказав про продаж "у Росію", проте потім виправив свою помилку. Відповідний коментар нардеп дав журналістам проекту "Схеми".

2. Наступний "пробний шар" 11 лютого зробив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. В ефірі "Прямого" він, по суті, заявив, що вважає допустимим компромісом подачу води в окупований Крим в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

"Якщо дати воду до Криму, то будемо мати велику перевагу в переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять в Ростов, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов ", - сказав Арахамія.

Дуже цікава позиція. З огляду на те, що Росія не визнає наявність своїх військових на окупованій частині Донбасу ("іхтамнет", пам'ятаєте?). Так кого будуть виводити в Ростов? Як це може бути прописано в тих чи інших угодах?

3. Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 березня в ефірі ток-шоу "Право на владу" виступив за відновлення подачі води в окупований РФ Крим. Після бурхливої реакції українців на своїй сторінці в Facebook Шмигаль визнав:

"... Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубився в шумі студії. Позиція залишається незмінною: ми хотіли б подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної можливості робити цього до деокупації півострова і повернення його до складу України".

Але вже в п'ятницю 6 березня під час години запитань до уряду у Верховній Раді Шмигаль вирішив поставити крапку і заявив, що Україна буде поставляти воду в окупований Крим, але не для всіх.

"Я вчора чітко висловлювався щодо води в Крим. Ми не будемо поставляти воду для потреб промисловості і військових об'єктів. Будемо постачати, в разі необхідності, воду українцям для господарських потреб і пиття. Хоч цистернами, хоч бутлями, хоч каністрами. Ми повинні це забезпечити. Це наш обов'язок. Крапка ", – сказав Шмигаль.

Прем'єр звернувся до депутатів з проханням не політизувати і не маніпулювати цим питанням. Однак маніпуляцією за фактом є якраз заява прем'єр-міністра. Тому що неможливо контролювати те, що відбувається на окупованій території. І де-факто ми будемо "годувати" російську армію.

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"Спікерів" цієї ганьби, звичайно, можна ткнути носом, наприклад, у Женевську конвенцію, але... Сьогодні ясно одне: влада вперто підводить українців до допустимості здачі національних інтересів України. По-іншому розцінювати такі кроки не можна.

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