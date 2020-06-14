Україна, згідно з міжнародним законодавством, може не забезпечувати водою анексований Крим, оскільки має право перекривати інженерні споруди.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла кримчанка, активістка й українська публіцистка Лариса Волошина. Українська влада повинна розуміти, що Кремль може використовувати політичну складову цього питання.

"Згідно з міжнародними конвенціями, країна-окупант повинна сама забезпечувати мирне населення. Є один момент. Перекритий Північно-Кримський канал – інженерна споруда, а не природна, і якщо Україна відкриє його, з точки зору міжнародного права, це означає, що вона починає комерційні відносини з окупаційною владою. Це буде її легалізація, на що й націлена Росія", – сказала Волошина.

Вона додала, що під виглядом "гуманітарної катастрофи" РФ намагається змусити Україну дати воду до Криму і "тим самим легалізувати анексію".

Однак Україну, згідно з міжнародним правом, не мають права зобов'язати використовувати інженерні споруди.

"Ми не можемо перекривати природні артерії, а ось інженерні – можемо. Міжнародна спільнота на рівні ООН здатна змусити окупанта встановити опріснювачі та забезпечити Крим водою, принаймні технічною, якщо їм потрібна ця сировина для виробництва або сільського господарства", – зазначила активістка.

Лариса Волошина

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно окупанти запустили подачу у Сімферополь артезіанської води зі свердловин, щоб покрити дефіцит у водосховищах. Так вони сподіваються покрити приблизно 1/6 частину потреби міста.