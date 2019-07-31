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Уночі в Криму стався потужний вибух: "влада" приховує

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Жителі окупованої Євпаторії уночі почули вибух, гуркіт якого поширився в різні частини міста.

Користувачі соцмереж пишуть про "найсильніший вибух" у районі вулиць Санаторская і Кірова, повідомляють "Примечания".

"Приблизно о 23-й годині, район Атракціони, був добре чутний вибух, а потім із сиренами проїхало не менше п'яти авто", — повідомляє один із користувачів кримського сегмента Facebook.

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Євпаторія

Євпаторія

Примітки

"Десь біля нас рвонуло... Я в районі ковзанки, міліція, пожежні промчали", — написала Світлана Іванченко в спільноті "Підслухано Євпаторія" у ВК.

"Вибух був сильний, чутно було добре на дачах за ДАІ", — повідомила Марина Тимчук.

Водночас жителі Євпаторії не знають причини можливого вибуху, а офіційної інформації щодо інциденту від міських служб і МНС не надходило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму забили на сполох через нову катастрофу.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
вибух
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