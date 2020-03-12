У ніч на 12 березня невідомі підпалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Інцидент трапився біля будинку Фірсова.

"Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає... Мабуть, таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції", – підкреслив чиновник.

Вночі невідомі спалили авто глави Державної екоінспекції ФБ Фірсова

Вночі невідомі спалили авто глави Державної екоінспекції ФБ Фірсова

Вночі невідомі спалили авто глави Державної екоінспекції ФБ Фірсова

Вночі невідомі спалили авто глави Державної екоінспекції ФБ Фірсова

"Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь. Якщо спочатку намагалися тиснути за допомогою замовних матеріалів в ЗМІ та нападок куплених" активістів ", на кшталт Тетяни Лампік, то тепер перейшли вже до методів відвертого терору", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селищі Козин Київської області невідомі спалили автомобіль президента Федерації підводного спорту і підводної діяльності України Станіслава Предко.

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