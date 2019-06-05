ВМС США провели розвідку біля Криму: що відомо

Патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

Як повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar у Twitter, повітряне судно злетіло з авіабази Сігонелла у вівторок, 4 червня, о 16:45 і попрямувало в акваторію.

Через дві години літак приступив до розвідувального польоту уздовж узбережжя Краснодарського краю і анексованого півострова. О 20:50 Boeing був помічений за 33 кілометри від Севастополя, о 21:45 він попрямував назад на авіабазу.

Boeing P-8A Poseidon minval.az

Крім того, 4 червня з авіабази Сігонелла вилетів стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США, який досяг чорноморського узбережжя, пролітаючи через повітряний простір Греції та України, він провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ракетний есмінець ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибув у Чорне море.

У відповідь сили Чорноморського флоту РФ приступили до спостереження за американським есмінцем.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся