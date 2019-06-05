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ВМС США провели розвідку біля Криму: що відомо

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Патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря біля узбережжя окупованого Криму.

Як повідомляє моніторинговий ресурс PlaneRadar у Twitter, повітряне судно злетіло з авіабази Сігонелла у вівторок, 4 червня, о 16:45 і попрямувало в акваторію.

Через дві години літак приступив до розвідувального польоту уздовж узбережжя Краснодарського краю і анексованого півострова. О 20:50 Boeing був помічений за 33 кілометри від Севастополя, о 21:45 він попрямував назад на авіабазу.

Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon

minval.az

ВМС США провели розвідку біля Криму: що відомо
ВМС США провели розвідку біля Криму: що відомо
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Крім того, 4 червня з авіабази Сігонелла вилетів стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США, який досяг чорноморського узбережжя, пролітаючи через повітряний простір Греції та України, він провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Да в этот раз без пролета над Крымом. Обоз это недоработка. И нет сообщения об истерии в РФ по данному поводу.
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леня зе
леня зе
а чего не над Крымом.они(США)вроде союзники,могли бы и разрешение в Киеве выдать.ХА-ХА-ХА
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