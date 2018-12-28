''Влучний постріл!'' Українські зенітники похвалилися новітнім обладнанням

Українські зенітники проводять навчання у центрі "Десна" із застосуванням комплексу "Броня".

Кадри показав на своїй сторінці у Facebook фонд "Повернись живим". "У 169-му навчальному центрі "Десна" тривають навчання зенітників. Воїни тренуються влучно стріляти із закритих позицій за допомогою графічно-розрахункового комплексу "Броня", у розробці якого, зокрема, брали участь ветерани війни на Донбасі", — йдеться в описі .

Зазначається, що воїнів тренує інструктор Андрій Моруга, який пройшов запеклі бої за Донецький і Луганський аеропорти.

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.