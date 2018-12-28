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''Влучний постріл!'' Українські зенітники похвалилися новітнім обладнанням

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Українські зенітники проводять навчання у центрі "Десна" із застосуванням комплексу "Броня".

Кадри показав на своїй сторінці у Facebook фонд "Повернись живим". "У 169-му навчальному центрі "Десна" тривають навчання зенітників. Воїни тренуються влучно стріляти із закритих позицій за допомогою графічно-розрахункового комплексу "Броня", у розробці якого, зокрема, брали участь ветерани війни на Донбасі", — йдеться в описі .

Зазначається, що воїнів тренує інструктор Андрій Моруга, який пройшов запеклі бої за Донецький і Луганський аеропорти.

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''Влучний постріл!'' Українські зенітники похвалилися новітнім обладнанням

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України взяли під контроль практично всю "сіру зону" на війні за зміцнення незалежності на Донбасі.

Місце
Україна
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Прикольно!!! Если это для ВСУ "новейшие оборудование " то тогда, что у них считается устаревшим? Праща?
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Воины тренируются метко стрелять из закрытых позиций, на фото это живописно показано, какие у низ закрытые позиции.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Окуеть....ЗУ 23-2 на мотолыге.....новое оружие вшивого всу....
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Он Алекс, Ракетный крейсер «Украина»....у свiдомого рукожопого бидла ни ума ни умения не хватило достроить этот крейсер...вы просрали все и вся...свiдомi ублюдки только могут все разрушать и перекрашивать....
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Он Алекс
Он Алекс
Иваненко Виталий, окуеть можно от авианосца адмирал кузнецов, который кроме 2 утопленных самолетов, утопил ещё док и себя ухайдошил ))))
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