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14 січня • оновлено в 18:08
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Влучили у житлові будинки: терористи влаштували на Донбасі кривавий обстріл

1.4т
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Російські терористи влаштували на Донбасі жорстоку провокацію. Вони обстріляли позиції Об'єднаних сил і будинки мирних громадян, спробувавши звинуватити в цьому українських захисників.

Про цинічний злочин окупантів стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сайті відомства.

Обстріл терористів

Обстріл терористів

"Букви"

"10 січня артилерійський підрозділ дислокованої в Алчевську 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК вчинив провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил. При цьому окупанти влучили в район житлових будинків населеного пункту Голубівка на тимчасово окупованій території в Луганській області, в результаті чого поранень, зокрема тяжких, зазнали цивільні особи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

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Для того, щоб приховати свої злочинні дії та перекласти відповідальність за обстріл на підрозділи Об'єднаних сил, російські окупанти вдалися до поширення фейкової інформації через місцеві та російські пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"При этом оккупанты попали в район жилых домов ..." погибли спящие и пьяные воины - защитники Европы ...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Опять сами себя обстреляли?
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