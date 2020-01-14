Влучили у житлові будинки: терористи влаштували на Донбасі кривавий обстріл

Російські терористи влаштували на Донбасі жорстоку провокацію. Вони обстріляли позиції Об'єднаних сил і будинки мирних громадян, спробувавши звинуватити в цьому українських захисників.

Про цинічний злочин окупантів стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, повідомляється на сайті відомства.

Обстріл терористів "Букви"

"10 січня артилерійський підрозділ дислокованої в Алчевську 4-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК вчинив провокаційний обстріл позицій Об'єднаних сил. При цьому окупанти влучили в район житлових будинків населеного пункту Голубівка на тимчасово окупованій території в Луганській області, в результаті чого поранень, зокрема тяжких, зазнали цивільні особи", – йдеться у повідомленні Міноборони.

Для того, щоб приховати свої злочинні дії та перекласти відповідальність за обстріл на підрозділи Об'єднаних сил, російські окупанти вдалися до поширення фейкової інформації через місцеві та російські пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня троє українських військовослужбовців серйозно постраждали через вибух ворожого безпілотника. Так, один воїн отримав множинні осколкові поранення і ще двоє – акубаротравми (контузію).

А 21 грудня терористи "ЛНР" обстріляли Золоте-4, в районі якого раніше відбулося розведення військ. В результаті обстрілу було пошкоджено шифер, димохід і дві віконних шибки у двох будинках місцевих мешканок.

Нагадаємо, 18 грудня російський снайпер убив мирного мешканця Мар'їнки.

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