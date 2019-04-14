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Влетіли в дерево: в Польщі трапилася смертельна ДТП з українцями

2.1тЧитати матеріал російською

У Польщі в ДТП вночі 14 квітня загинули двоє українців. Трагічна аварія трапилася у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Також в машині перебували двоє громадян Грузії, вони отримали травми і були госпіталізовані, пише "Польське Радіо". За даними поліції, авто врізалося в дерево на дорозі №591.

"Загинули пасажири, які сиділи на правій стороні машини. Той, хто сидів поруч з водієм, був з пристебнутими ременями безпеки. Пасажир з заднього сидіння, ймовірно, не був пристебнутий", – повідомила представниця поліції Моніка Данеляк.

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Повідомляється також, що сила удару була настільки велика, що двигун відірвався і вилетів на 12 метрів від авто. Загиблим було 23 і 30 років.

Як писав OBOZREVATEL, в грудні 2018 у результаті зіткнення двох легкових автомобілів в місцевості Кшешовіце поблизу польського Кракова постраждали 9 осіб, 8 з яких – українці.

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Польща
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