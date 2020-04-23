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23 квітня • оновлено в 21:11
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Власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у держзраді

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Правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні державної зради власнику одного з найбільших провайдерів України.

Про це повідомили у Telegram Офісу генерального прокурора України. За даними генпрокуратури, йдеться про власника та юриста однієї з найбільших українських холдингових компаній-провайдерів.

Слідство встановило, що власник компанії, за попередньою змовою із юристом та за пособництва громадянина Росії, діючи в інтересах ФСБ РФ, під'єднали телекомунікаційні мережі провайдера до системи, що здійснює моніторинг та зберігання конфіденційних даних користувачів на території окупованого Криму.

Допоміг ФСБ слідкувати за кримчанами: власника одного з найбільших провайдерів України підозрюють у держзраді

Також провайдер надав доступ до апаратно-програмного комплексу "Ревізор", призначеного для блокування доступу до сайтів, перелік яких визначено "Роскомнадзором", зокрема українських офіційних державних ресурсів.

Зазначається, що обладнання надавало можливість ФСБ РФ отримувати доступ до змісту спілкування абонентів на території окупованого Криму, відомостей щодо їх місця перебування та обсягу отриманих послуг. Ця інформація надалі використовувалася для переслідування жителів півострова та протидії діяльності українських правоохоронних та інших держорганів.

"Також зазначені дії сприяли блокуванню на території півострова Крим можливості отримання громадянами України об’єктивної інформації щодо ситуації в Україні та відомостей, які необхідні для захисту їх прав та свобод в умовах окупації", – додали в прокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, полковника ЗСУ Івана Без'язикова за державну зраду було засуджено до 13 років тюремного ув'язнення.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а причем здесь провайдер Украины и Крым?
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