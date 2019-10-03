Власника "112 Україна" і NewsOne звинуватили в тероризмі

Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя", власника телеканалів "112 Україна" і NewsOne, Тараса Козака звинуватили у фінансуванні тероризму.

Він уже відвідав допити за трьома статтями, про що розповів телеканалу "112 Україна". Одна з них передбачає відповідальність за тероризм, друга – за фінансування тероризму, а третя – легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

"Немає ніяких підства, усе висмоктане з пальця", – завив Козак, коментуючи висунуті на його адресу звинувачення.

Тарас Козак Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Козак приховав у декларації свою цивільну дружину Наталію Лавренюк, що спільно з Оксаною Марченко та її чоловіком Віктором Медведчуком володіє частиною нафтового бізнесу в Росії.

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