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3 жовтня • оновлено в 13:58
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Власника "112 Україна" і NewsOne звинуватили в тероризмі

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Нардепа від "Опозиційної платформи – За життя", власника телеканалів "112 Україна" і NewsOne, Тараса Козака звинуватили у фінансуванні тероризму.

Він уже відвідав допити за трьома статтями, про що розповів телеканалу "112 Україна". Одна з них передбачає відповідальність за тероризм, друга – за фінансування тероризму, а третя – легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

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"Немає ніяких підства, усе висмоктане з пальця", – завив Козак, коментуючи висунуті на його адресу звинувачення.

Тарас Козак

Тарас Козак

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Козак приховав у декларації свою цивільну дружину Наталію Лавренюк, що спільно з Оксаною Марченко та її чоловіком Віктором Медведчуком володіє частиною нафтового бізнесу в Росії.

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Особа
Тарас Козак
Місце
Україна
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Антошин Денис
Антошин Денис
Добро пожаловать в 37-й год, Украина! Берия в гробу хлопает в ладоши.
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