Власник "Токіо Стар" в Одесі влаштував скандал у суді: всі деталі

Київський райсуд Одеси відклав до вівторка, 20 серпня, винесення рішення щодо запобіжного заходу Вадиму Чорному, власнику готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули дев'ятеро людей.

Засідання розпочнеться о 08:45, повідомляє "Укрінформ". "Слідство підозрює підсудного в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до пожежі та загибелі дев'яти осіб. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на час розслідування кримінального провадження", – зазначила прокурор Оксана Моско.

При цьому Чорний звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу він був, опублікувало в 2015 році критичну статтю зі згадуванням про нині головуючого в суді.

Вадим Чорний у суді "Думська"

Суддя Микола Тонконоженко виніс рішення відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Також захист Чорного намагався тиснути на те, що судом нібито порушується вимога законодавства про підсудність. Однак сторона обвинувачення аргументувала свої дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті пожежі в "Токіо Стар" в ніч на 17 серпня загинули 9 осіб. Протягом доби був затриманий власник готелю в Одесі Вадим Чорний, який висловив готовність понести покарання, а потім написав листа президенту Володимиру Зеленському.

За результатами розтину тіл жертв пожежі поліція залишила дві версії трагедії – порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями.

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