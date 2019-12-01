"Влаштувався при всіх владах": оприлюднено новий компромат на Іванісова

Скандально відомий нардеп від "Слуги народу" Роман Іванісов, який приховував судимість за згвалтування, "за скупий відкат" обзавівся великими зв'язками і корупційним бізнесом.

Як повідомляє Telegram-канал Shadow Anonymous, в результаті скандалу нардеп ризикує втратити нажите: "Встановленого гвалтівника Романа Іванісова зараз будуть конкретно роздягати в Рівному. Він добре там влаштувався при всіх владах. Як то кажуть, за скупий відкат".

"З губернатором Віктором Матчуком працював практично безкоштовно, завдяки своїм зв'язкам з зятем президента Віктора Ющенка Олексієм Хахлевим. У той час, коли Матчук був губернатором, Іванісов почав підгодовувати Василя Берташа – лідера рівненських регіоналів, хоча сам носив гроші в місцеве відділення "Батьківщини" і був обраний депутатом облради від "Батьківщини". Страхувався на випадок, якщо Юлія Тимошенко переможе Ющенка на виборах. Але переміг Янукович. Берташа призначили губернатором", – пише Telegram-канал.

Іванісов похвалив себе далекоглядність і запропонував новому керівнику області замутити АЗС з неврахованих пальним. Цим зайнялася фірма "Укр нафта Пром альянс". Одночасно Іванісов продовжував працювати з Матчуком і Хахлевим по контрабандних схемах на Білорусь і обхажував главу місцевої організації партії "Удар" Віталія Чугуннікова. Допомагав йому налагоджувати бізнес по щебінці і по установці станцій мобільного зв'язку (прикривав через Берташа). Чугунніков зробив Іванісова сотником під час Євромайдану, хоча він там не з'являвся, йдеться в повідомленні.

Після революції Чугунніков став губернатором. Іванісов широко розвернувся. Спробував забрати АЗС у Берташа в одноосібне користування. Але Берташ ліг під Димінського з Івахівим. І АЗС перейшли групі "Континіум". Тоді Іванісов підвів Берташа під "комірну книгу" Партії регіонів. Берташ став фігурантом кримінальної справи, пережив слідство і обшуки.

Тим часом Віталій Ковальчук (заступник голови АП) поміняв Чугуннікова на іншого однопартійця по "Удару", свого кума Олексія Муляренка. Іванісов на той час змайстрував бізнес у США (тепер може пошкодувати, що вчасно не поїхав), і домовився з Муляренком про постачання обладнання для обласного онкодиспансеру за казенний кошт. Потім переключився на торф і забудову в рекреаційній зоні, передає Shadow Anonymous.

"Після виборів, які Муляренко на 152 окрузі самовисуванцем програв, а Іванісов від "Слуги народу" на 153-му виграв, відібравши перемогу через суд у Юрія Вознюка, виписався у нього з друзів на Facebook. Щоб застрахуватися від можливого розслідування по Муляренку, назвався антикорупціонером, записався в однойменний комітет парламенту і в цьому статусі з'їздив до США, де у нього бізнес, з президентом Володимиром Зеленським. Намагався призначати не тільки глав районів, а й силовиків. Але його хвалена далекоглядність дала збій", – йдеться в повідомленні.

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Іванісов відбував тюремне ув'язнення за згвалтування, проте всіляко заперечував цей факт.

З'явилися резонансні документи по Іванісову – вирок суду, яким його визнали винним у груповому згвалтуванні, а також указ другого президента Леоніда Кучми про помилування нинішнього парламентарія.

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