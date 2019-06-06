Влаштував штурм Мар'їнки: СБУ розсекретила авторитетного найманця Росії на Донбасі

Контррозвідка СБУ розсекретила російського найманця Михайла Шляніна з позивним "Ректор", який тренував терористів "ДНР" і влаштував штурм Мар'інки.

Про це йдеться в матеріалі "ТСН". Відзначається, що громадянин РФ прибув на Донбас для виконання завдань російських спецслужб.

Його приїзд у червні 2014 року було "закамуфльовано" під гуманітарну діяльність, однак незабаром "Ректор" активно зайнявся підготовкою провокацій проти ЗСУ.

ТСН

Шлянін, маючи великий досвід участі в спеціальних операціях підрозділів особливого призначення колишнього СРСР і Росії, особисто готував численних російських найманців, навчаючи їх навичкам диверсійної і терористичної діяльності.

Далі найманець очолив "Особливий відділ республіканської гвардії ДНР", під прикриттям якого ретельно підбирав кадри для комплектування спеціальної штурмової групи "Редут SEAL", створеної для виконання завдань особливої важливості.

ТСН

ТСН

Незабаром "Редут SEAL" була помічена в штурмі Мар'їнки 3 червня 2015 року. О четвертій годині ранку після обстрілу з РСЗВ "Град", у результаті якого загинули мирні жителі, очолювана "Ректором" група разом із іншими виділеними підрозділами розпочала спецоперацію, проте отримала відсіч.

"Редут SEAL" була знищена українськими захисниками, а сам "Ректор" під час боїв отримав поранення.

Михайло Шлянін народився 9 липня 1966 року в селі Молодіжне Мурманської області, громадянин Росії. За часів СРСР служив командиром відділення у військах спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ. У 90-х роках проходив службу в спеціальному відділі швидкого реагування УБОЗ УМВС в Мурманської області. Надалі перебував у структурах ФСБ РФ.

Неодноразово брав участь у бойових діях на Кавказі. На сьогодні – керівник Мурманського відділення "Союзу добровольців Донбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі було підтверджено перебування на посаді "командира 2-ї мотострілецької бригади 1-ї ОМСБр" окупантів кадрового військовослужбовця ЗС РФ — майора Семеринова.

Контррозвідка СБУ також викрила діяльність російської агентурної мережі і спеціального інформаційного підрозділу Генштабу Збройних сил РФ на підконтрольній Україні території Донбасу.

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