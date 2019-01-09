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Влаштував різанину через ревнощі: з'явилися моторошні подробиці масового вбивства під Одесою

1.7тЧитати матеріал російською

Масове вбивство у селі Очеретянка Ізмаїльського району на Одещині сталося на ґрунті ревнощів.

Про це розповів сам затриманий під час допиту. За його словами, він прийшов до сусіда по дружину, яка випивала там разом із трьома чоловіками, передає ТСН.

Коли почав з'ясовувати взаємини, господар пригрозив йому сокирою, тому він побіг додому по ножа. У підсумку за допомогою цих предметів він і влаштував побоїще: зарубав одного з чоловіків, а інших зарізав.

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Влаштував різанину через ревнощі: з'явилися моторошні подробиці масового вбивства під Одесою

Скріншот із відео

Влаштував різанину через ревнощі: з'явилися моторошні подробиці масового вбивства під Одесою

Скріншот із відео

Влаштував різанину через ревнощі: з'явилися моторошні подробиці масового вбивства під Одесою

Скріншот із відео

Чоловік, у будинку якого сталася різанина, жив сам. Його дружина, яка поїхала в Італію на заробітки, забрала до себе дітей. У цьому будинку постійно відбувалися гучні застілля зі сварками і чварами, тому селяни впевнені — вбивство сталося не тільки через ревнощі, а на ґрунті алкоголю.

Тепер підозрюваному у вбивстві загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області у своїй квартирі була жорстоко вбита вся сім'я. Підозрюваний незабаром був затриманий.

Місце
УкраїнаОдеса
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