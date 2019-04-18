ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

1.1тЧитати матеріал російською

Увечері в середу, 17 квітня, в Рівному сталася масова бійка з перестрілкою під школою.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця. У конфлікті брали участь близько 30 чоловіків.

За попередньою інформацією, невідомі особи на чотирьох автомобілях "з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, влаштували бійку".

Новини
Поряд із будинком Зеленського: в Києві зі стріляниною взяли банду кілерів. Ексклюзивні кадри

Відомо, що під час конфлікту вони використовували спецпристрої для відстрілу гумових куль. Із місця події поліція вилучила вісім гільз.

Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

Поліцейські зазначають, що в медичні установи за допомогою через отримання тілесних ушкоджень поки ніхто не звертався.

Правоохоронці встановили три автомобілі й особи зловмисників: два автомобілі Skoda Octavia іноземною реєстрації під керуванням 21-річних рівнян виявили в обласному центрі, а 42-річного водія Lexus LX 570 – в Здолбунові. Ще один автомобіль перебуває в розшуку.

Новини
У Києві посеред вулиці відбулася масова бійка: фото і відео
Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

Під час обшуку транспортних засобів слідчі та криміналісти виявили та вилучили газові балончики, бронежилети, балаклави, рушниці, патрони, ножі.

За цим фактом поліцейські почали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 КК.

Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною
Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві в метрополітені сталася бійка між двома пасажирами. Один із них під час конфлікту отримав перелом ноги.

Ілюстрація

Ілюстрація

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаРівне
Теги
фотографиистрілянинабійкаНаціональна поліція Українишкола
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки