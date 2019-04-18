Влаштували розбірки біля школи: у Рівному сталася масова бійка зі стріляниною

Увечері в середу, 17 квітня, в Рівному сталася масова бійка з перестрілкою під школою.

Як повідомляє прес-служба обласної поліції, інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця. У конфлікті брали участь близько 30 чоловіків.

За попередньою інформацією, невідомі особи на чотирьох автомобілях "з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, влаштували бійку".

Відомо, що під час конфлікту вони використовували спецпристрої для відстрілу гумових куль. Із місця події поліція вилучила вісім гільз.

Поліцейські зазначають, що в медичні установи за допомогою через отримання тілесних ушкоджень поки ніхто не звертався.

Правоохоронці встановили три автомобілі й особи зловмисників: два автомобілі Skoda Octavia іноземною реєстрації під керуванням 21-річних рівнян виявили в обласному центрі, а 42-річного водія Lexus LX 570 – в Здолбунові. Ще один автомобіль перебуває в розшуку.

Під час обшуку транспортних засобів слідчі та криміналісти виявили та вилучили газові балончики, бронежилети, балаклави, рушниці, патрони, ножі.

За цим фактом поліцейські почали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 КК.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Києві в метрополітені сталася бійка між двома пасажирами. Один із них під час конфлікту отримав перелом ноги.

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