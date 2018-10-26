Назване найнебезпечніше місто України

На сьогодні найкримінальнішим містом в Україні є Черкаси.

Про це у Facebook повідомив начальник кримінальної поліції та перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України — найкримінальніше місто в країні", — написав він.

Аброськін також звернув увагу, що в Черкасах не працює програма "Безпечне місто".

"Питаю у керівника ГУНП Черкащини, як місцева влада турбується про безпеку своїх жителів, чи працює програма "Безпечне місто". Відповідь — ні", — зазначив він.

Високий рівень криміналу у Черкасах не здається дивним, якщо взяти до уваги "досягнення" мера міста Анатолія Бондаренка. Чиновник замішаний не в одному корупційному скандалі і нещодавно отримав підозру від прокуратури.

Найближчим часом Бондаренко може бути достроково усунутий від виконання обов'язків через порушення законів України і присяги.

Мер Анатолій Бондаренко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Черкасах відбувалися гучні вбивства. Так, був убитий депутат Черкаської обласної ради від ГО "Батьківщина", екс-заступник міського голови Черкас Сергій Гура.

Також був розстріляний з автомата депутат Черкаської міської ради від фракції УКРОП Михайло Бінусов.