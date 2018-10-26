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Назване найнебезпечніше місто України

13.6тЧитати матеріал російською

На сьогодні найкримінальнішим містом в Україні є Черкаси.

Про це у Facebook повідомив начальник кримінальної поліції та перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Мирне місто Черкаси, де кілька днів тому проводив нараду керівників кримінальної поліції України — найкримінальніше місто в країні", — написав він.

Аброськін також звернув увагу, що в Черкасах не працює програма "Безпечне місто".

"Питаю у керівника ГУНП Черкащини, як місцева влада турбується про безпеку своїх жителів, чи працює програма "Безпечне місто". Відповідь — ні", — зазначив він.

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Високий рівень криміналу у Черкасах не здається дивним, якщо взяти до уваги "досягнення" мера міста Анатолія Бондаренка. Чиновник замішаний не в одному корупційному скандалі і нещодавно отримав підозру від прокуратури.

Найближчим часом Бондаренко може бути достроково усунутий від виконання обов'язків через порушення законів України і присяги.

Мер Анатолій Бондаренко

Мер Анатолій Бондаренко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Черкасах відбувалися гучні вбивства. Так, був убитий депутат Черкаської обласної ради від ГО "Батьківщина", екс-заступник міського голови Черкас Сергій Гура.

Також був розстріляний з автомата депутат Черкаської міської ради від фракції УКРОП Михайло Бінусов.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особи
В'ячеслав АброськінАнатолій Бондаренко
Місце
УкраїнаЧеркаси
Об'єкти
криміналНаціональна поліція України
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