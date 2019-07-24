Американські найсучасніші винищувачі F-35 Lightning II можуть з’явитись на озброєнні українських Повітряних Сил. Про це повідомило відоме американське інтернет-видання Defence One. І це викликало в росії справжню паніку.

Хто з Росією дружить – тому США не партнер

Ця тема з F-35, пише видання, виникла після того, як президент Дональд Трамп вирішив покарати Туреччину за покупку в Росії (всупереч протестам Вашингтона) зенітно-ракетної системи С-400.

F-35 "Defense One"

США скасовують багатомільярдну операцію (загальна сума - до 9 млрд. доларів) з придбання Туреччиною сотні давно замовлених у корпорації Lockheed Martin бойових літаків F-35. Вже зараз за океаном готові принаймні чотири новенькі F-35, які виготовлені на виконання цього контракту.

За даними видання, американські винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, що призначалися для Туреччини, американці тепер можуть запропонувати іншим закордонним замовникам. До речі, сьогодні в "підвішаному" стані у Lockheed Martin приблизно три десятка бойових машин.

Крім того, що Туреччина не отримає літаки, вона ще й втратить 175 млн доларів, які вклала в розробку F-35. Також турецькі військові пілоти, які вже прибули до Сполучених Штатів для навчання на новій техніці, до 31 липня зобов'язані повернутися на батьківщину.

Серед країн, які давно мріють про придбання винищувачів такого типу, – Канада, Фінляндія, Швейцарія або Іспанія. Також в ролі покупців, вважає Defence One, може виступити Польща і країни Балтії.

Проте зважаючи на ситуацію, яка склалась в протистояннях Росії і США і щоб "якнайсильніше розізлити Путіна", вважають у виданні Defence One, є вірна можливість – передати літаки Україні.

Основною причиною такого безпрецедентного кроку, згідно з яким Київ може отримати сучасну повітряну техніку, перш за все є гостра необхідність реалізувати вже виготовлені літаки. На думку американських аналітиків, це дозволить мінімізувати збитки для виробників військово-промислового комплексу США.

Угода розірвана рішуче і остаточно, вважають аналітики з Defence One. Даний випадок має стати прикладом того, чи варто розвивати стосунки з країною-агресором Росією. Україна з цього може отримати чималу вигоду і оновити власний парк літаків Повітряних Сил.

Яка для України ціна за літаки

Новину терміново підхопили російські ЗМІ. Аналізуючи інформацію, "сусідські" експерти звернули увагу на деякі суперечливі моменти. Наприклад те, що продаж винищувачів F-35 Україні може викликати розсекречення новітніх технологій НАТО, адже "ця держава не є членом альянсу". Як наслідок, існує певний ризик потрапляння секретів "в руки супротивника". Крім того, слід враховувати близьке розташування систем ППО Росії біля кордонів України - а це вже ризики для самих літаків, яким у США поки немає заміни.

Розуміючи, що придбання F-35 справа досить недешева і в України навряд чи вистачить на неї коштів, Defence One вважає, що вихід у Києва існує. Він може розрахуватися зі США частково за рахунок заокеанського цільового кредиту, частково в рахунок допомоги від Сполучених Штатів на летальну зброю (Конгрес ухвалив виділити в 2019 році 250 млн. доларів). А також за рахунок надання американцям в розпорядження військової бази на своїй території – так, як це здійснили кілька країн партнерів США.

Усвідомлюючи, що такий розвиток подій є цілком вірогідним і Україна має досить реальну можливість отримати новітнє озброєння, росіяни розуміють - з цими винищувачами шанси в протистоянні з агресором у нас суттєво зростуть. Тому експерти провели певні розрахунки і їх результати не надто підбадьорили сусідів.

Інфраструктура для американської бази

Найбільш зручним і вдалим місцем для розміщення американської військової бази, росіяни вважають Очаків. Він знаходиться на узбережжі Чорного моря і всього за півтори сотні кілометрів від анексованого Росією Криму. Крім того, як в доказ своїх припущень росіяни наводять кілька аргументів: "Саме там сьогодні 1-й мобільний будівельний батальйон американських ВМС завершує за рахунок військового бюджету США будівництво Оперативного центру ВМС України".

Завершити будівництво там збираються до кінця нинішнього року. Його спорудження, вважають росіяни, насправді йде для самих американців, а українські моряки тут як прикриття: "Для себе і рідного Пентагону на чужій території – таких прикладів скільки завгодно по всьому світу".

Ще одним "доказом" є те, що неподалік від Очакова на аеродромі Кульбакіно теж працювали американські військові будівельники: "Недавно ще й 133-й будівельний батальйон ВМС США (Naval Mobile Construction Battalion 133) з чогось раптом приступив до масштабної реконструкції злітно-посадкової смуги на військовому аеродромі Кульбакіно під Миколаєвом".

Подібні факти говорять про те, переконані росіяни, що Пентагон готує для себе інфраструктуру, щоб успішно створити противагу Росії в регіоні.

Такі "аргументи" більше нагадують перекручення фактів, адже тут варто було б згадати хронологію усіх подій. І злітну смугу в Кульбакіно, і Оперативний центр ВМС американці почали зводити значно раніше, ніж Туреччина придбала в Росії комплекси ППО і ті стали причиною розривання контракту про літаки зі США. Тобто, будівництво цих об’єктів було для спільних військових навчань і не має жодного стосунку до намірів передати F-35 Україні.

F-35

Росіяни панічно бояться американських "їхтамнєтів"

Гіпотези, навіщо американцям насправді озброювати нас такими суперсучасними винищувачами, взагалі не витримують жодної критики. Експерти впевнені, що США йдуть свідомо на великі фінансові витрати, адже ці вкладення виправдані в стратегічному сенсі.

Звичайно, вважають росіяни, усі ті літаки, які мали йти до Туреччини, нам американці не віддадуть. Тут мова йтиме лише про два-три десятки. І усі ці літаки лише формально належатимуть Україні. Їх в основному, пілотуватимуть американські льотчики-інструктори, а наші будуть лише для прикриття в ролі курсантів, адже перевчатись їм буде важко ("Потому что переключиться с самолетов третьего поколения сразу на машины пятого — необычайно сложно. Поэтому процесс проходит ни шатко, ни валко. Но это мало кого интересует. И прежде всего — американскую сторону").

Тут "сусіди" знають про що пишуть, адже є чимало прикладів саме такої братської "допомоги", яку надавали свого часу радянські "інструктори" і "пілоти-інтернаціоналісти" (Іспанія, Єгипет, В’єтнам та інші). Сьогодні подібні принципи "їхтамнєтів" успішно реалізує Росія в багатьох неспокійних куточках світу.

Тож росіяни очікують, що і їх "битимуть" їхньою ж зброєю.

Тобто, якщо Україна отримає ці найсучасніші винищувачі, то реально вони нiбито належатимуть не нам, а американцям. А у випадку загрози саме для США, а не для України, їх і застосовуватимуть: "В момент різкого загострення військово-політичної ситуації з Росією не українські льотчики, а добре навчені американські інструктори займають місця в кабінах F-35. І чекають не з Києва, а від Пентагону команду на зліт".

А вже коли ці винищувачі піднімуться "працювати" по території Росії, то їхні сили ППО можуть, образно кажучи, "смоктати льодяники", як Янукович колись на військовому параді. Ефективно протидіяти американським літакам п’ятого покоління росіянам не вдасться, просто немає чим. Тому, розуміючи подібний стан справ, "експерти" роблять висновок, який більше нагадує звичайну паніку:

"… бойовий радіус цього літака без дозаправки в повітрі і без підвісних паливних баків - 1080 км. Від аеродрому, припустимо, в Харкові до Москви - 750 км. Вцілому 1080 кілометрів - це аж до Нижнього Новгорода. Радіусу F-35 цілком достатньо, щоб долетіти до Саратова, до Череповця, до Санкт-Петербурга, до Волгограда, до Ставрополя. У зоні ураження з українських аеродромів - вся європейська частина Росії. До самого Уралу".

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