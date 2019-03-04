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Вкривали "дірявою" бронею: скандал в оборонці України поповнився новим епізодом

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НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.

Про це повідомив у Facebook антикорупційний активіст і адвокат Володимир Рисенко. У центрі скандалу опинилося ДП "Львівський бронетанковий завод", яке закупило в "Укроборонпрому" неякісні комплектуючі.

Крім того, був виявлений факт перерахування значної суми за контрактом, умови якого "Укроборонпром" не виконав.

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Заявник у справі надав підтвердження того, що сталь для БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б" не була бронею.

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА)

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА)

Ukrainian Military Pages

"Під час випробувань бронетехніки якість броньованої сталі викликала сумнів, оскільки характер пошкодження, отриманий під час обстрілу корпусу ББМ "Дозор-Б", засвідчив невідповідність заявлених вимог щодо кулестійкості", – йдеться в рішенні суду.

Так, заявник у справі вказав, що броньовані сталеві листи, які були закуплені державним підприємством, не відповідають вимогам ЄС щодо маркування броньованої сталі і мають сумнівне походження, а саме: на сталевих листах відсутнє антикорозійне покриття, не нанесений номер виплавки сталі, на листах немає індивідуального маркування та зображення напрямку прокату листа під час його виготовлення на заводі.

Вкривали "дірявою" бронею: скандал в оборонці України поповнився новим епізодом

Був також проведений мікроскопічний і хімічний аналіз відібраних зразків, за підсумками якого встановлено невідповідність хімічного складу броні заявленим характеристикам.

У результаті розгляду заяви НАБУ надали тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова".

Вкривали "дірявою" бронею: скандал в оборонці України поповнився новим епізодом
Вкривали "дірявою" бронею: скандал в оборонці України поповнився новим епізодом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Теги
УкроборонпромНАБУ
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Кречко Эд
Кречко Эд
Это какой-то пиздец.. Думал за Петю голосовать теперь нет!!! Гореть вам в аду воры у власти!
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Типичный случай, когда ненавидящие активисты вместе с коррупцией могут уничтожить и государство ..
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Они ещё чего то хотят построить)) гробы из жести по левым схемам, вот предел укропский оборонки.
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Чорный Сашко, Ты о той мацковской оборонке ,что на парадах показывают.Видели .Видели .Танки что-то глохнут ,или о ракетах которые падают не взлетел .Да ешо кацапне кривизна земли мешает. Поэтому вагнеровцев и отправили на фарш в Сирии ,Ракеты сРуцкие не могут осилить ту злощасную кривизну .Придется кацапне ватной что-то придумать ,чтобы устранить ту кривизну ,или хотя бы сЦарю мультяшки новые показать для успокоения челяди .Все таки раиссия вперде всей планеты ,а х*ло то всех переиграл .
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Чорный Сашко, да да да, вата, верь в свой высер, когда обосрешься)
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