Вкривали "дірявою" бронею: скандал в оборонці України поповнився новим епізодом

НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом використання для українських БТР і ББМ сталі невідомого походження, яка не відповідає стандартам і не може іменуватися бронею.

Про це повідомив у Facebook антикорупційний активіст і адвокат Володимир Рисенко. У центрі скандалу опинилося ДП "Львівський бронетанковий завод", яке закупило в "Укроборонпрому" неякісні комплектуючі.

Крім того, був виявлений факт перерахування значної суми за контрактом, умови якого "Укроборонпром" не виконав.

Заявник у справі надав підтвердження того, що сталь для БТР-3Е, БТР-4, ББМ "Дозор-Б" не була бронею.

Бронетранспортер БТР-3 (БТР-3Е, БТР-3ДА) Ukrainian Military Pages

"Під час випробувань бронетехніки якість броньованої сталі викликала сумнів, оскільки характер пошкодження, отриманий під час обстрілу корпусу ББМ "Дозор-Б", засвідчив невідповідність заявлених вимог щодо кулестійкості", – йдеться в рішенні суду.

Так, заявник у справі вказав, що броньовані сталеві листи, які були закуплені державним підприємством, не відповідають вимогам ЄС щодо маркування броньованої сталі і мають сумнівне походження, а саме: на сталевих листах відсутнє антикорозійне покриття, не нанесений номер виплавки сталі, на листах немає індивідуального маркування та зображення напрямку прокату листа під час його виготовлення на заводі.

Був також проведений мікроскопічний і хімічний аналіз відібраних зразків, за підсумками якого встановлено невідповідність хімічного складу броні заявленим характеристикам.

У результаті розгляду заяви НАБУ надали тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова".

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