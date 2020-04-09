Вкрали піску на 65 млн: на Харківщині завдали критичного удару природі

У Харківській області підприємець організував незаконне видобування піску, чим завдав державі збитків на 65,3 млн гривень.

Пресслужба СБУ повідомила, що бізнесмен у 2019 році незаконно добув і реалізував майже 100 тисяч кубічних метрів піску.

Зазначається, що українське законодавство відносить пісок до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобування яких дозволене за умови наявності відповідної ліцензії та інших документів.

Незаконне видобування піску

"Фахівці встановили, що видобування корисних копалин призвело до втрати родючості ґрунтів, виведення пошкоджених земель з сільськогосподарського обігу, створення небезпеки для довкілля", – йдеться в зверненні.

Порушник підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 ККУ. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Кар'єри з незаконного видобування піску СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила схему спонсорства "Л/ДНР" в Харківській області за допомогою махінацій з соціальними виплатами.