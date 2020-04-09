Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Вкрали піску на 65 млн: на Харківщині завдали критичного удару природі

1.7т
Читати матеріал російською

У Харківській області підприємець організував незаконне видобування піску, чим завдав державі збитків на 65,3 млн гривень.

Пресслужба СБУ повідомила, що бізнесмен у 2019 році незаконно добув і реалізував майже 100 тисяч кубічних метрів піску.

Зазначається, що українське законодавство відносить пісок до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобування яких дозволене за умови наявності відповідної ліцензії та інших документів.

Незаконне видобування піску

Незаконне видобування піску

"Фахівці встановили, що видобування корисних копалин призвело до втрати родючості ґрунтів, виведення пошкоджених земель з сільськогосподарського обігу, створення небезпеки для довкілля", – йдеться в зверненні.

Порушник підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 240 ККУ. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Кар'єри з незаконного видобування піску

Кар'єри з незаконного видобування піску

СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила схему спонсорства "Л/ДНР" в Харківській області за допомогою махінацій з соціальними виплатами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Харків
Тег
Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги