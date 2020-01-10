Вкрали мільярд! Найєм розкрив масштаби розкрадань в "Укроборонпромі"

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з державного концерну було вкрадено майже мільярд гривень.

Про це він заявив у Facebook, відзначивши, що розслідуванням розкрадань зараз зайняті всі правоохоронні органи країни.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в "Укроборонпромі" за останні 10 років. Це близько 300 000 гривень у день, які виводили в офшори і розкладали по приватних кишенях. Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали справ стосовно концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування", – розповів Найем.

За його словами, керівництво концерну ініціювало тільки половину кримінальних справ – 251. Він зазначив, що за останні півроку були ініційовані провадження, в яких "фігурують колишні керівники оборонного Комітету Ради, що діяли в злочинній змові з чиновниками Міноборони".

facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найєм 24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, Найєм потрапив у скандал через рівень своєї зарплати в "Укроборонпромі". З'ясувалося, що він за місяць заробляє понад 300 тисяч гривень.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся