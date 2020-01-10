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11 січня • оновлено в 00:15
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Вкрали мільярд! Найєм розкрив масштаби розкрадань в "Укроборонпромі"

5.3т
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Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм заявив, що за останні 10 років з державного концерну було вкрадено майже мільярд гривень.

Про це він заявив у Facebook, відзначивши, що розслідуванням розкрадань зараз зайняті всі правоохоронні органи країни.

"Мільярд гривень. Майже стільки вкрали в "Укроборонпромі" за останні 10 років. Це близько 300 000 гривень у день, які виводили в офшори і розкладали по приватних кишенях. Одне кримінальне провадження щотижня. Стільки в середньому відкривали справ стосовно концерну або підприємств-учасників за всі роки його існування", – розповів Найем.

За його словами, керівництво концерну ініціювало тільки половину кримінальних справ – 251. Він зазначив, що за останні півроку були ініційовані провадження, в яких "фігурують колишні керівники оборонного Комітету Ради, що діяли в злочинній змові з чиновниками Міноборони".

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Вкрали мільярд! Найєм розкрив масштаби розкрадань в "Укроборонпромі"

facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найєм

Мустафа Найєм

24tv.ua

Як писав OBOZREVATEL, Найєм потрапив у скандал через рівень своєї зарплати в "Укроборонпромі". З'ясувалося, що він за місяць заробляє понад 300 тисяч гривень.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Мустафа Найєм
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Пидабол. Так в казну вернул? Или только 300000 в месяц....
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0
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . безнаказанность в Неньке - порождает новое воровство . . . при шоколадной воровской тупе не было посажено ни одного топ-коррупционера . . . ни одного . . .
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Охрименко Вадим
Охрименко Вадим
у вас полковник полиции на хате намного больше прятал.., а эти одной зарплатой больше выведут при 0-м результате деятельности, хотя - кому я пишу..боту на зарплате
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