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Вкрали ключі і всі документи: в Запоріжжі пограбували відомого українського актора

2.3т Читати матеріал російською

Відомого українського актора Андрія Ісаєнка, який знявся у фільмі "Кіборги" і виконує роль в комедійному серіалі "Абсолютно брехливі iсторiя", пограбували в Запоріжжі.

Про це він розповів у відеозверненні, яке мешканка міста Вікторія Самойленко виклала на сторінці актора в Facebook.

"За загадкових обставин... Мене гоп-стопнулі. У рідному місті (Ісаєнко родом із Запоріжжя. – Ред.)", – зазначив він.

Документи/Ісаєнко

Документи/Ісаєнко

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За словами актора, у нього вкрали документи, в тому числі права, техпаспорт на машину Skoda Octavia, а також ключі від квартири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві невідомі вкрали всю техніку відеопроекту Hromadske.doc. Поки журналіст Богдан Кутєпов був на зйомці, вони вимкнули сигналізацію і "витягнули" з багажника автомобіля ноутбук, камеру, мікрофони, диктофон.

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Місце
Україна Запоріжжя
Теги
грабеж актор
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