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"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

9.4т Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму поскаржилися на проблеми з каналізацією і громадськими вбиральнями в курортних містах.

Так, росіянка, яка приїхала на український півострів, в одній із місцевих груп у мережі розповіла, що в селищі міського типу Гурзуф "фекалії річкою біжать до моря". Відповідне повідомлення на сторінці в Twitter опублікувала блогер RoksolanaToday&Крым

"Єлизавета з Воронежа доповідає – ми вкрали і за*рали Крим! Бо інакше просто не вміємо!" – написала блогер.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

InfoResist

"Вчора були на пляжі "Василі". Платних послуг багато, а найнеобхіднішого – туалетів – немає! Усі скелі навколо перетворили на громадські туалети. Душа болить", – обурилася також росіянка.

"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

twitter.com/KrimRt

Її заяви їдко висміяли користувачі мережі. "А коли Крим віджимали, то душа, напевно, не боліла, а співала. Ну, нюхайте тепер. Це запах вашої батьківщини, Росії", "У них є душа?" – пишуть у коментарях до посту.

"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

Скріншот

"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

Скріншот

"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Новини Криму соцмережі відпочінок Крим
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Блин, надысь Роксолана писала, что отдыхающих нет... Д*билы с обоза, вы разберитесь!!!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Да даже так Крым обратно не 0очет
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