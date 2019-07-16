"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

В анексованому Росією Криму поскаржилися на проблеми з каналізацією і громадськими вбиральнями в курортних містах.

Так, росіянка, яка приїхала на український півострів, в одній із місцевих груп у мережі розповіла, що в селищі міського типу Гурзуф "фекалії річкою біжать до моря". Відповідне повідомлення на сторінці в Twitter опублікувала блогер RoksolanaToday&Крым

"Єлизавета з Воронежа доповідає – ми вкрали і за*рали Крим! Бо інакше просто не вміємо!" – написала блогер.

Ілюстрація. Крим InfoResist

"Вчора були на пляжі "Василі". Платних послуг багато, а найнеобхіднішого – туалетів – немає! Усі скелі навколо перетворили на громадські туалети. Душа болить", – обурилася також росіянка.

twitter.com/KrimRt

Її заяви їдко висміяли користувачі мережі. "А коли Крим віджимали, то душа, напевно, не боліла, а співала. Ну, нюхайте тепер. Це запах вашої батьківщини, Росії", "У них є душа?" – пишуть у коментарях до посту.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Єлизавета з Воронежа доповідає-ми вкрали і засрать КРИМ!

бо інакше просто не вміємо! pic.twitter.com/ClLL8KzCQt - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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