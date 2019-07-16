"Вкрали і за*рали": росіяни поскаржилися на жахливий відпочинок у Криму

В анексованому Росією Криму поскаржилися на проблеми з каналізацією і громадськими вбиральнями в курортних містах.
Так, росіянка, яка приїхала на український півострів, в одній із місцевих груп у мережі розповіла, що в селищі міського типу Гурзуф "фекалії річкою біжать до моря". Відповідне повідомлення на сторінці в Twitter опублікувала блогер RoksolanaToday&Крым
"Єлизавета з Воронежа доповідає – ми вкрали і за*рали Крим! Бо інакше просто не вміємо!" – написала блогер.
Ілюстрація. Крим
InfoResist
"Вчора були на пляжі "Василі". Платних послуг багато, а найнеобхіднішого – туалетів – немає! Усі скелі навколо перетворили на громадські туалети. Душа болить", – обурилася також росіянка.
twitter.com/KrimRt
Її заяви їдко висміяли користувачі мережі. "А коли Крим віджимали, то душа, напевно, не боліла, а співала. Ну, нюхайте тепер. Це запах вашої батьківщини, Росії", "У них є душа?" – пишуть у коментарях до посту.
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Скріншот
Скріншот
Єлизавета з Воронежа доповідає-ми вкрали і засрать КРИМ!- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 16, 2019
бо інакше просто не вміємо! pic.twitter.com/ClLL8KzCQt
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в Євпаторії показали "розпал сезону" – порожні пляжі, кафе і магазини.
До цього в мережі з'явилися нові кадри практично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму.
Водночас російська топ-пропагандистка Ольга Скабєєва заявила про мільйони туристів, які нібито відпочивають на окупованому півострові.
Кримський блогер Олександр Горний зі свого боку зробив прогноз, що у 2019 році в Крим приїдуть на 15% менше туристів, ніж рік тому.
Жителі анексованого Криму також визнали провал курортних сезонів на півострові після захоплення РФ.
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