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13 березня • оновлено в 21:05
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Вкрали 2 млн: скандальну справу про "ремонт" у Верховній Раді передали в суд

1.1т
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Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування і направив до Печерського райсуду Києва обвинувальний акт стосовно особи, підозрюваної в заволодінні 2 млн грн управління справами апарату Верховної Ради.

Як повідомила пресслужба прокуратури, підозрюваний зловживав службовим становищем з використанням підроблених документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

"За даними слідства, вказана особа – директор комерційного підприємства в 2016 році ймовірно за попередньою змовою з посадовими особами апарату Верховної Ради заволоділа вказаними грошовими коштами при реконструкції системи опалення-холодопостачання в адміністративних будівлях парламенту.

При цьому достовірно були використані офіційні документи, в які внесені недостовірні відомості про обсяги та вартість проведених робіт", – сказано в повідомленні.

Верховна Рада

Верховна Рада

zik.ua

Як писав OBOZREVATEL, після звільнення Руслана Рябошапки з посади генпрокурора головним кандидатом на цей пост є Сергій Іонушас, юрист, якого привів в політику Володимир Зеленський.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс генерального прокурора України Верховна Рада України
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