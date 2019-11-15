Вкрала 8 тисяч гривень: у Одесі спритна шахрайка потрапила на камери

У Одесі злодійка, що орудує в магазинах і обдурила вже безліч продавців, потрапила на камери спостереження.

Свідки зазначають, що іноді жінка "працює" в парі зі спільниками. Разом їм вдається красти значні суми на касах магазинів. Відповідний пост із описом одного з останніх випадків шахрайства був розміщений у спільноті "Чорний список Одеси" на Facebook.

"Хочу попередити всіх, хто на її хитрощі ще не попався. Дівчина приходила двічі. Вперше пробивала ґрунт, а вдруге з'явилася не сама, а з двома молодиками, що відволікали мене під час роботи під виглядом клієнтів. Провела спритно маніпуляції зі здачею і вкрала майже 8 тис. грн, Будьте пильні – вона красива і добре вдягнена, розмовляє ламаною англійською", – написала одеситка Daniella Makarskaya.

Водночас у коментарях до посту ті, що також стикалися з шахрайкою, стверджують, що насправді вона ромської національності, а англійської не знає.

В Одесі орудує шахрайка Facebook Чорний список Одеса

В Одесі орудує шахрайка Facebook Чорний список Одеса

В Одесі орудує шахрайка Facebook Чорний список Одеса

"Яка там англійська? Вона у нас потрапила на дівчинку, яка почала їй відповідати англійською. І ця дама нічого не змогла відповісти, зрозуміла, що їй нічого не світить та швиденько зникла", – розповіла мешканка Одеси Євгенія Лінда.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві злодійка потрапила на камери. Вона спеціалізується на крадіжках телефонів.

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