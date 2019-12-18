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18 грудня • оновлено в 10:06
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"ВКонтакті" покарав Прилєпіна за фінансування війни на Донбасі

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Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у "ДНР", заявив про блокування його сторінки в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті" через збір "гуманітарної допомоги" для Донбасу.

Так, у своєму Facebook він залишив наступне повідомлення: "У мене заблокували мою сторінку "ВКонтакте", як повідомила адміністрація, НАЗАВЖДИ. За збори гуманітарки на Донбас. Адміністрація натякнула, що цілі у мене не цілком благодійні. Я так зрозумів, сенс у тому, що я на війну і найманців збирав – у цьому біда?".

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Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

ФАН

При цьому Прилєпін похвалився, що завдяки Facebook зміг "допомогти багатьом людям".

"Дорогий Марку Цукербергу. Завдяки вашому майданчику мені і моїй команді вдалося допомогти тисячам людей. Десяткам – у буквальному сенсі врятувати життя. Нагодувати – десятки тисяч. На жаль, не всі майданчики настільки демократичні, як Ваш. Низький Вам уклін від усього Донбасу", – написав терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький блогер Дмитро Черкасов розповів, що Прилєпін, який воював у "ДНР" і хвалився, що вбивав українців на Донбасі, насправді брехав, а на війні він заробляв гроші.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
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