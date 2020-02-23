У Чернігівській центральній районній лікарні померла породілля, 19-річна Аліна Чуба.

Про це "Суспільному" розповіла її мати Наталія Чуприна, уточнивши, що через півтори години після кесаревого розтину стало відомо про смерть дівчини (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Померла породілля Аліна Чуба

Батьки вимагають визнати їх жертвами через лікарів. Породілля померла через алергію на препарат. Дитина, яку взяли виховувати батьки дівчини, залишилася живою.

"Це був екстрений кесарів розтин. Вона надійшла 16-го числа з переймами. 17-го числа вона з переймами проходила цілий день. Їй води прокололи о 6 вечора, а відправили на кесарів розтин тільки за 15 хвилин до 2", – розповіла Наталя.

В лікарні перебував хлопець Аліни Антон Крутюк. Він розповів, як лікарі забирали породіллю.

Породілля Аліна Чуба померла Кадр з відео

"Я їй допоміг залізти на каталку, їй у ліве плече вкололи якісь ліки і одразу повезли. Мені сказали зібрати речі. Я їх зібрав свої речі, її речі з палати. Вони прибрали палату після нас і видворили мене у передпокій, куди всі приходять провідувати. Сказали, щоб я швидко перевдягнувся. Я почув плач дитини, бо вона одна тієї ночі народжувала. Я кажу: "Як моя кохана?" Намагався, щоб вони якусь інформацію дали. Вони сказали, що все добре, приходь о сьомій ранку, придбай ліки", – згадав хлопець.

Антон побачив сина, переконавшись, що з ним все добре, і ще раз запитав у лікарів, чи все нормально з його дівчиною. О 3:45 йому подзвонили і сказали, що Аліна померла.

"Я зайшов у палату, вона лежала, накрита простирадлом. У неї повністю все тіло, окрім кінцівок, здулося до неймовірних розмірів. Наче її якісь бджоли покусали", – зазначив він.

Хлопець загиблої породіллі Кадр з відео

Тим часом генеральний директор Чернігівської центральної районної лікарні Дмитро Руденко заявив, що медики діяли за протоколом.

"Алергічні проби робляться на антибіотики та інші препарати. Реакція на препарат виникла миттєво. Я більше не коментувативатиму нічого", – сказав він.

Поліція за даним фактом порушила кримінальну справу за статтею "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні під час пологів померла дівчина в Запоріжжі. На щастя, її немовляти вдалося врятувати, оскільки медики вчасно зробили кесарів розтин. Трагедія сталася через ускладнення грипу.

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