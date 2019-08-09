"Включити до складу "ЛНР": у мережу потрапив таємний указ терористів

У мережі з'явився таємний указ ватажка терористичної "ЛНР" Леоніда Пасічника про визнання мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та смт Станиця Луганська частиною псевдореспубліки.

Його опублікувала волонтер Вікторія Руда у коментарях під постом свого колеги Тіма Залаткіна. Вона зазначила, що документ є справжнім і це не фейк.

"Будь-які спроби України з ремонту мосту і розмінування території поблизу нього вважати актом агресії проти "ЛНР", – йдеться в указі, датованому 8 серпня 2019 року.

Таємний указ "ЛНР" Вікторія Руда

Крім того, в ньому "міністру закордонних справ ЛНР" і представнику терористів у Мінську доручили провести додаткові переговори з Росією щодо забезпечення дипломатичного супроводу скандального указу. Зазначається, що окупація Станиці Луганської буде розглянута на засіданні Тристоронньої групи 18 серпня.

"ЛНР" "Інформатор"

"Начальнику народної міліції "ЛНР" привести війська у повну бойову готовність. Провести загальну мобілізацію чоловічого населення у віці від 18 до 50 років. "Міністру державної безпеки ЛНР" провести оперативно-розшукові заходи на території смт Станиця Луганська з виявлення антиреспубліканських елементів і вжити заходів щодо їхнього усунення", – зазначається в указі.

Також у кінці документу вимагається, щоб усі "голови" міських і районних адміністрацій підготували звернення до "Народної раді ЛНР" про включення Станиці Луганської до складу псевдореспубліки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення мосту в районі Станиці Луганської, якщо з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що ремонт мосту можливий лише після того, як окупанти відведуть свої війська.

24 липня терористи "ЛНР" не допустили фахівців з української сторони для обстеження зруйнованого мосту в смт Станиця Луганська.

Пізніше у зоні розведення сил біля КПВВ Станиця Луганська був помічений блокпост терористів "ЛНР", що суперечить Мінським угодам.

Вони використали ситуацію, щоб провести розвідку на підконтрольній Україні території.

Представники "ЛНР" Владислав Дейнего і Ольга Кобцева влаштували суперечку з українською стороною, заявляючи претензії на населені пункти Щастя та Станиця Луганська.

В СБУ появу переговорників від "ЛНР" на території Станично-Луганського району з претензіями щодо лінії розмежування назвали "свідомою провокацією" терористів.

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