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"Включити до складу "ЛНР": у мережу потрапив таємний указ терористів

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У мережі з'явився таємний указ ватажка терористичної "ЛНР" Леоніда Пасічника про визнання мосту через річку Сіверський Донець біля Станиці Луганської та смт Станиця Луганська частиною псевдореспубліки.

Його опублікувала волонтер Вікторія Руда у коментарях під постом свого колеги Тіма Залаткіна. Вона зазначила, що документ є справжнім і це не фейк.

"Будь-які спроби України з ремонту мосту і розмінування території поблизу нього вважати актом агресії проти "ЛНР", – йдеться в указі, датованому 8 серпня 2019 року.

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Таємний указ "ЛНР"

Таємний указ "ЛНР"

Вікторія Руда

Крім того, в ньому "міністру закордонних справ ЛНР" і представнику терористів у Мінську доручили провести додаткові переговори з Росією щодо забезпечення дипломатичного супроводу скандального указу. Зазначається, що окупація Станиці Луганської буде розглянута на засіданні Тристоронньої групи 18 серпня.

"ЛНР"

"ЛНР"

"Інформатор"

"Начальнику народної міліції "ЛНР" привести війська у повну бойову готовність. Провести загальну мобілізацію чоловічого населення у віці від 18 до 50 років. "Міністру державної безпеки ЛНР" провести оперативно-розшукові заходи на території смт Станиця Луганська з виявлення антиреспубліканських елементів і вжити заходів щодо їхнього усунення", – зазначається в указі.

Також у кінці документу вимагається, щоб усі "голови" міських і районних адміністрацій підготували звернення до "Народної раді ЛНР" про включення Станиці Луганської до складу псевдореспубліки.

"Включити до складу "ЛНР": у мережу потрапив таємний указ терористів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Секретный указ попал в сеть"??? Очередное дно (какое по счёту ) пробито.
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филипп филипыч
филипп филипыч
классический розжиг и стравливание
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Махов Макс
Махов Макс
Мацкву включите в Рынылы! Будет палезнея! Бгггггаааа
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