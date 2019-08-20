"Вкладають скрепи!" У ЗСУ показали "військових" дітей з Криму

У анексованому Криму окупанти прищеплюють підліткам "військові настрої" і створюють відповідні організації.
Знімками дітей в формі з Євпаторії поділився на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Окупанти вже 5 років продовжують вкладати в голови українським дітям свої меседжі і скрепи, особливо через низку створених військово-патріотичних організацій. На жаль, лікуватися від цього їм доведеться дуже довго", - написав він.
"Військово-патріотична організація" в Криму
Анатолій Штефан, Facebook
"Військово-патріотична організація" в Криму
Анатолій Штефан, Facebook
"Військово-патріотична організація" в Криму
Анатолій Штефан, Facebook
"Військово-патріотична організація" в Криму
Анатолій Штефан, Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.
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