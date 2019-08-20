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"Вкладають скрепи!" У ЗСУ показали "військових" дітей з Криму

1.5т Читати матеріал російською

У анексованому Криму окупанти прищеплюють підліткам "військові настрої" і створюють відповідні організації.

Знімками дітей в формі з Євпаторії поділився на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Окупанти вже 5 років продовжують вкладати в голови українським дітям свої меседжі і скрепи, особливо через низку створених військово-патріотичних організацій. На жаль, лікуватися від цього їм доведеться дуже довго", - написав він.

"Військово-патріотична організація" в Криму

"Військово-патріотична організація" в Криму

Анатолій Штефан, Facebook

"Військово-патріотична організація" в Криму

"Військово-патріотична організація" в Криму

Анатолій Штефан, Facebook

"Військово-патріотична організація" в Криму

"Військово-патріотична організація" в Криму

Анатолій Штефан, Facebook

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"Військово-патріотична організація" в Криму

"Військово-патріотична організація" в Криму

Анатолій Штефан, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Sulima Ruslan
Sulima Ruslan
Ой что-то забыли об Азове....
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Waix Alex
Waix Alex
Калечат психику
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то ОБСОС забыл, как освещал патричные детские лагеря под Одессой, где ветераны украинских батальонов сс, тренировали детей и учили патриотизму...
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