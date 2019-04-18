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"Терористи?" В РНБО виступили з несподіваною ідеєю щодо ФСБ і ГРУ Росії

2.4тЧитати матеріал російською

Російські ФСБ і Головне управління Генштабу маютьбути визнані терористичними організаціями, а РФ – країною, яка поширює в світі тероризм.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він уточнив, що 17 квітня СБУ оприлюднила неспростовні докази причетності цих структур до організації терактів в Україні, повідомили в прес-центрі РНБО.

"Силові структури нашої держави розкрили створену спецслужбами країни-агресора агентурну мережу, яка несе відповідальність за серію терактів в Україні, підриви і вбивства, зокрема, співробітників СБУ та головного управління розвідки Міноборони", – заявив Турчинов.

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Він підкреслив, що відповідальність за організацію терору і диверсій в Україні несе директор ФСБ Росії Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідки ФСБ генерал Дмитро Мінаєв та начальник ГУ ГШ ЗС РФ Ігор Костюков.

Проти них уже порушено кримінальні справи, також їхні особи повинні бути внесені в базу Інтерполу як терористи.

"Аналогічні злочини спецслужб Росії були розкриті і за межами нашої країни, зокрема, використання отруйних речовин на території Великобританії", – зазначив секретар РНБО.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

Як писав OBOZREVATEL, 17 квітня СБУ заявила про припинення діяльності російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) і затримання сімох її учасників.

Також з'ясувалося, що до підриву авто українського розвідника Кирила Буданова в Києві причетна російська ФСБ.

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Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Лапша на уши укротупорезов!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Это не от большого ума такие речи. Мля, как он уже зае........
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Юг Руси
Юг Руси
Охереть, как его штырит 🤣🤣🤣
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