Визнали терористом: у Європі затримали Прилєпіна, який воював проти України

Російського письменника Захара Прилєпіна, який активно підтримує терористів "ДНР" і раніше воював на їхньому боці проти України, затримали на кордоні з Боснією і Герцеговиною.

Про це Прилєпін особисто повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідний документ. Йому відмовили у в'їзді в країну, оскільки там він визнаний терористом.

"Сьогодні, 23 серпня, по дорозі з Белграда в Баня-Луку, куди я був запрошений як почесного гостя й учасника Зборів Кочіча, мене затримали на кордоні з Боснією і Герцоговиною. Розвернули, як терориста", - написав Прилєпін.

Захар Прилєпін Lenta.ru

"Підстава - офіційний папір міністерства безпеки Республіки. З 26 березня 2018 року мені заборонений в'їзд на територію Боснії і Герцоговини. Моя присутність несе загрозу державності і міжнародним відносинам", - пояснив прихильник "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилася інформація про те, що батальйон Прилєпіна в "ДНР" потрапив в оточення на Донбасі і був ліквідований. При цьому сам письменник назвав цю новину "вкиданням", не надавши ніяких доказів.