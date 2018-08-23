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Визнали терористом: у Європі затримали Прилєпіна, який воював проти України

14.8тЧитати новину російською

Російського письменника Захара Прилєпіна, який активно підтримує терористів "ДНР" і раніше воював на їхньому боці проти України, затримали на кордоні з Боснією і Герцеговиною.

Про це Прилєпін особисто повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідний документ. Йому відмовили у в'їзді в країну, оскільки там він визнаний терористом.

"Сьогодні, 23 серпня, по дорозі з Белграда в Баня-Луку, куди я був запрошений як почесного гостя й учасника Зборів Кочіча, мене затримали на кордоні з Боснією і Герцоговиною. Розвернули, як терориста", - написав Прилєпін.

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Lenta.ru

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"Підстава - офіційний папір міністерства безпеки Республіки. З 26 березня 2018 року мені заборонений в'їзд на територію Боснії і Герцоговини. Моя присутність несе загрозу державності і міжнародним відносинам", - пояснив прихильник "ДНР".

Визнали терористом: у Європі затримали Прилєпіна, який воював проти України

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилася інформація про те, що батальйон Прилєпіна в "ДНР" потрапив в оточення на Донбасі і був ліквідований. При цьому сам письменник назвав цю новину "вкиданням", не надавши ніяких доказів.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Захар Прилепин
Місце
Боснія і Герцеговина
Об'єкт
Новини ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Викторович Виталий
Викторович Виталий
Чего его не упаковали?
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11
2
Sam Vik
Sam Vik
Викторович Виталий, не хотели с этим мелким дерьмом возиться.
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1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Викторович Виталий, Ссыкотно, а вдруг...
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4
6

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