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"Візьмуть Бердянськ, Херсон, Одесу": Корчинський застеріг Україну від капітуляції перед Путіним

2.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що якщо Україна припинить чинити опір російській агресії, то ризикує втратити всі свої південні регіони.

Саме тому країна повинна воювати з ворогом доти, доки не поверне свої окуповані території. Таку позицію Корчинський озвучив в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський

Дмитро Корчинський

Скріншот відео

"Війна не повинна бути закінчена доти, доки ми не звільнили своїх територій. Більше того, ми не можемо собі дозволити. Якщо уявити, що ми припинили стріляти, — вони одразу захоплюють Бердянськ, через тиждень вони захоплять Запоріжжя і Херсон, через місяць в їхніх руках буде Одеса. Вони не зупиняться", — попередив Корчинський.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Корчинський
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
"Если представить, что мы прекратили стрелять..." ------------------------------ После этих слов, как-то жалко будут выглядеть все попытки обозных "экспертов" обвинить Ополчение в срыве "Минска".
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CARGO 100
CARGO 100
Что он там дальше мовит? Путина на мосту повесить, что-то про Красную площадь, поссать в мавзолее ... Селюки, вы реально ему верите и хотите всраться на Красной площади возле универмага?
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CARGO 100
CARGO 100
А дурочка Соколова то, видимо, ему верит, только у неё один вопрос: "А як?" ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это что за крендель???Он уже в окопе?????
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