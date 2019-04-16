"Візьмуть Бердянськ, Херсон, Одесу": Корчинський застеріг Україну від капітуляції перед Путіним

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що якщо Україна припинить чинити опір російській агресії, то ризикує втратити всі свої південні регіони.

Саме тому країна повинна воювати з ворогом доти, доки не поверне свої окуповані території. Таку позицію Корчинський озвучив в інтерв'ю українській журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Війна не повинна бути закінчена доти, доки ми не звільнили своїх територій. Більше того, ми не можемо собі дозволити. Якщо уявити, що ми припинили стріляти, — вони одразу захоплюють Бердянськ, через тиждень вони захоплять Запоріжжя і Херсон, через місяць в їхніх руках буде Одеса. Вони не зупиняться", — попередив Корчинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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