"Візьмемо назад Малоросію і Новоросію!" На росТБ вибухнули погрозами до України

Російські пропагандисти вибухнули нахабними погрозами про поділ України і приєднання її більшої частини до Російської Федерації.
Так вони відреагували на відповідь українських політиків голові нелегітимної Держдуми РФ В'ячеславу Володіну, який заявив про нібито можливий вихід з України кількох областей. Бурхлива дискусія з цього приводу спалахнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Українська влада, будь вона неладна, назвали голову російської Держдуми російським дурнем! Володін заступився за депутата Держдуми від "республіки" Крим, його українці освистали на Раді з прав людини у Женеві. Спікер Держдуми всього лише закликав поважати права малих народів", – обурився скандальний пропагандист Євген Попов, промовчавши про те, що Володін висунув Україні нові територіальні претензії.
Ольга Скабєєва
Скріншот відео
"У відповідь київська влада спустила на Володіна цілий потік лайки. Серед цієї лайки, наприклад, погрози прийняти кілька російських областей до складу України. Ось так, одним махом. Здається, нічого крім образ та ідеї Зеленського забрати Крим в Росії за допомогою Штатів напередодні саміту в "нормандському форматі" ми поки не почули. А ви знаєте, як ми вчинимо? Ми не будемо обговорювати ці українські дурниці. Ось несимпатична нам ідея віддавати українцям одразу кілька областей", – підтримала Попова його дружина, одіозна українофобка і пособниця путинського режиму Ольга Скабєєва.
Після її слів Попов нахабно заявив, що Росія нібито без особливих проблем може приєднати до себе значні частини суверенної держави. "Малоросію і Новоросію просто візьмемо назад і все!" – пожартував він.
Скабєєвазі свого боку з усмішкою погодилася з неадекватною пропозицією. "Можливо, чом би й ні", – зазначила пропагандистка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
голова нелегітимної Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей.
Заступник голови МЗС України Василь Боднар відповів, що Володін намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні заявою про "втрату ще кількох областей".
Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся з погроз Володіна щодо розпаду України.
Крім того, заява В'ячеслава Володіна про те, що Україна може втратити низку областей, викликала великий резонанс у соцмережах.
А віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба поставив на місце Володіна, відповівши, що Україна сама готова прийняти кілька областей РФ для відновлення історичної справедливості.
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