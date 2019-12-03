"Візьмемо назад Малоросію і Новоросію!" На росТБ вибухнули погрозами до України

Російські пропагандисти вибухнули нахабними погрозами про поділ України і приєднання її більшої частини до Російської Федерації.

Так вони відреагували на відповідь українських політиків голові нелегітимної Держдуми РФ В'ячеславу Володіну, який заявив про нібито можливий вихід з України кількох областей. Бурхлива дискусія з цього приводу спалахнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Українська влада, будь вона неладна, назвали голову російської Держдуми російським дурнем! Володін заступився за депутата Держдуми від "республіки" Крим, його українці освистали на Раді з прав людини у Женеві. Спікер Держдуми всього лише закликав поважати права малих народів", – обурився скандальний пропагандист Євген Попов, промовчавши про те, що Володін висунув Україні нові територіальні претензії.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"У відповідь київська влада спустила на Володіна цілий потік лайки. Серед цієї лайки, наприклад, погрози прийняти кілька російських областей до складу України. Ось так, одним махом. Здається, нічого крім образ та ідеї Зеленського забрати Крим в Росії за допомогою Штатів напередодні саміту в "нормандському форматі" ми поки не почули. А ви знаєте, як ми вчинимо? Ми не будемо обговорювати ці українські дурниці. Ось несимпатична нам ідея віддавати українцям одразу кілька областей", – підтримала Попова його дружина, одіозна українофобка і пособниця путинського режиму Ольга Скабєєва.

Після її слів Попов нахабно заявив, що Росія нібито без особливих проблем може приєднати до себе значні частини суверенної держави. "Малоросію і Новоросію просто візьмемо назад і все!" – пожартував він.

Скабєєвазі свого боку з усмішкою погодилася з неадекватною пропозицією. "Можливо, чом би й ні", – зазначила пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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