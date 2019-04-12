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Візит Бойка і Медведчука в Москву: Аваков розкрив таємну мету поїздки

12.6тЧитати матеріал російською

Зустріч колишнього кандидата в президенти Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером є втручанням у вибори в Україні.

Про це під час виступу на 12-му Київському безпековому форумі заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає "24 канал". Глава МВС назвав дані "переговори" маніпулятивним впливом проросійських сил.

"Ми бачимо, що пан Бойко має досить велику підтримку, і це ті ризики, які ми відчуваємо", – зазначив Аваков.

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Він підкреслив, що з технічного боку Україна добре підготувалася до можливих кібератак на сервери ЦВК. За словами міністра, в Росії практично не залишилося можливостей для впливу на виборчий процес.

"У той же час, у ніч підрахунку голосів ми фіксували спроби втручання в нашу виборчу систему, так звані кіберзагрози. Не атаки, а промацування системи. У нас виявилася досить міцна система, ми зуміли вибудувати ситуацію разом із ЦВК так, що система виявилася невразливою", – додав Аваков.

Візит Бойка і Медведчука в Москву

Візит Бойка і Медведчука в Москву

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Юрій БойкоАрсен АваковВіктор МедведчукОлексій Міллер
Місце
Україна
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a alexeyon
a alexeyon
Они (рф) без Украины жить не могут)) что с них взять, имперцы или просто гопники живущие по заветам Чингисхана
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Конопляненко Кумар
Конопляненко Кумар
a alexeyon, Даже намного хуже- "имперцы", без приставки "ИМ"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как хочется Авакову остаться министром...Он и нашим и вашим...сама справедливость..Борщ без соли...
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