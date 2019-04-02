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Візит Бойка і Медведчука в Росію: у справі трапився новий поворот

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Правоохоронці порушили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через політ нардепа Юрія Бойка та представника "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до Москви.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань. Справу веде Територіальне управління ГБР у Києві.

Провадження відкрили через можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України і РФ.

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"Досліджується питання про законність надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надана правова оцінка цих фактів. Зараз слідчі дії тривають", – кажуть у ГБР.

Бойко і Медведчук у Росії

Бойко і Медведчук у Росії

ЕРА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

  • Бойко і Медвудчук вилетіли з аеропорту "Жуляни", порушуючи заборону на прямі перельоти. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив з'ясувати, хто ухвалив відповідне рішення.

  • Журналіст Роман Цимбалюк висміяв неефективність візиту до Москви Медведчука і Бойка.

  • В СБУ розкрили хитрість Кремля зі скандалом довкола Бойка і Медведчука.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Юрій БойкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
РосіяДержавне Бюро Розслідувань
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Бойко Александр
Бойко Александр
А что нельзя ? Запрещено ? Объявлена война с Россией ??? Где-то вообще идёт война ? Какие-то выдумки то про войну то про террористов каких-то на Донбассе про которых никто в мире не слышал и не признал !
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Не зрозумів, а на якій підставі 'паровозом' пускають прикордонників? Два путлєровські вилупки, за повної індеферентності влади, вирішили зганяти на кацапію за інструкціями. У криміналі вони не сидять (хоч повинні), до переліку осіб, на яких поширюється заборона виїзду за межі країни вони не внесені? На підставі чого їх не випускати. Натомість розібратися з 'пятоколонівцями', грізні правоохоронні та інші славні органи знайшли 'стрілочників'. Тля.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А на каком самолете они летали, разобрались хоть? От куда борт взялся?
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