Візит Бойка і Медведчука в Росію: у справі трапився новий поворот

Правоохоронці порушили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через політ нардепа Юрія Бойка та представника "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до Москви.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань. Справу веде Територіальне управління ГБР у Києві.

Провадження відкрили через можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України і РФ.

"Досліджується питання про законність надання дозволів відповідному повітряному судну, і буде надана правова оцінка цих фактів. Зараз слідчі дії тривають", – кажуть у ГБР.

Бойко і Медведчук у Росії ЕРА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 березня голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук поїхав до Москви на зустріч із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

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