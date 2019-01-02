''Вижила одна Софійка'': подробиці смертельної ДТП із родиною під Миколаєвом

Восьмирічна Софійка Ясинська – єдина, хто вижив у легковому автомобілі Opel, який потрапив у ДТП під Миколаєвом 1 січня. Крім дівчинки, в авто було четверо дорослих і троє дітей.

На сьогодні Софійка перебуває в одній із лікарень Миколаївщини, і лікарі роблять усе можливе, щоб її врятувати. OBOZREVATEL публікує подробиці моторошної трагедії.

Раніше "ганяв"?

Камера зовнішнього спостереження, що встановлена на трасі біля селища Казанка, зафіксувала, як по зустрічній смузі промчав легковик Mazda. Наступної миті автомобіль лоб у лоб зіткнувся із іншим авто. У результаті – восьмеро загиблих і двоє потерпілих.

У ДТП загинули Юлія і Руслан Мельникові з сином Микитою

Як дізнався OBOZREVATEL, за кермом Mazda перебував 40-річний Ігор М. – власник фермерського господарства в селищі Казанка. Також у салоні була дружина Ігоря – Марина. Жінка отримала важкі травми і нині в лікарні.

Орієнтовна схема ДТП

Все, що залишилося від однієї з автівок

Місцеві жителі стверджують, що в момент аварії Ігор нібито був у стані алкогольного сп'яніння. Однак у поліції цю інформацію нам не підтвердили, пославшись на необхідність проведення усіх експертиз. Також у поліції не уточнили, з якою швидкістю їхав водій Mazda. За даними ЗМІ, спідометр на легковику зупинився на позначці 200 км/год.

Ігор з дружиною Мариною і сином

Жителі селища розповіли OBOZREVATEL, що водій Mazda не вперше потрапив у аварію.

"Тоді його дружина також постраждала", – кажуть люди.

У прес-службі ГУНП у Миколаївській області нашим журналістам повідомили, що у них немає інформації про те, що водій Mazda раніше здійснював ДТП.

ДТП сталася у Миколаївській області

Очевидці аварії стверджують, що дорожнє покриття на трасі біля селища не було слизьким. "Проїжджала повз, дорога там нормальна, рівна і суха", – написала у Facebook Анастасія Євтушенко.

На сьогодні поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху). Усі обставини трагедії встановить слідство.

Додамо, що у Ігоря та Марини лишилися двоє маленьких дітей: Діана і Максим.

Відео моменту ДТП на Миколаївщині

Їхали до родичів

OBOZREVATEL поговорив із родичами загиблих в Opel. За їхніми словами, в салоні було восьмеро осіб: Валерій і Тетяна Ясинські, їхня 33-річна донька Юлія Мельникова із 39-річним чоловіком Русланом (водій авто), 7-місячною донькою Еліною і 13-річним сином Микитою. Також в авто був племінник Юлії Максим Ясинський і 8-річна Софійка Ясинська. Всі пасажири, крім Софійки, загинули.

"Сім'я їхала погостювати до мами Руслана... Не можу повірити, що їх більше немає", – розповіла нам родичка загиблих. Дівчинці, яка вижила у ДТП, необхідна не одна операція.

Для бажаючих допомогти дитині – номер картки:

5168 7573 7148 7879 (Ольга Владиславівна Ясинська – мама дівчинки).