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Віз Нелю Штепу й Ірму Крат: водія скандальних українок зіштовхнули вантажівкою з траси. Фоторепортаж із місця ДТП

7.7тЧитати новину російською

Водій, який перевозив одіозного колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу й скандальну журналістку Ірму Крат потрапив у ДТП.

"Наш хороший товариш відвіз нас із Нелею Штепою на ефір, і, повертаючись додому, на нього невідомі здійснили наїзд", - написала Крат у своєму Facebook.

Вона зазначила, що легковик скинула з траси невідома вантажівка. У авто серйозні пошкодження, воно ледь повністю не злетіло в кювет.

Також спрацювали подушки безпеки і водій не отримав травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня на житловому масиві Березняки в Києві мажор на BMW скоїв смертельну ДТП.

Читайте всі новини по темі "Війна на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на дорогах
Особи
Неля ШтепаІрма Крат
Місце
Україна
Об'єкт
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
справа недороблена. де контролька?!!
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