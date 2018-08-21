Віз Нелю Штепу й Ірму Крат: водія скандальних українок зіштовхнули вантажівкою з траси. Фоторепортаж із місця ДТП

Водій, який перевозив одіозного колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу й скандальну журналістку Ірму Крат потрапив у ДТП.

"Наш хороший товариш відвіз нас із Нелею Штепою на ефір, і, повертаючись додому, на нього невідомі здійснили наїзд", - написала Крат у своєму Facebook.

Вона зазначила, що легковик скинула з траси невідома вантажівка. У авто серйозні пошкодження, воно ледь повністю не злетіло в кювет.

Також спрацювали подушки безпеки і водій не отримав травм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня на житловому масиві Березняки в Києві мажор на BMW скоїв смертельну ДТП.