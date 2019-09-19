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19 вересня • оновлено в 12:41
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/ Розслідування

"Виявився знатною "рибою!" ЗСУ захопили у полон найманця Росії

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Бійці Збройних сил України взяли в полон на Донбасі іноземного найманця російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів народний депутат України ("Слуга народу"), волонтер Юрій Мисягін. За його словами, воїни української піхоти захопили терориста на одній з передових ділянок зони ООС, в районі окупованої Горлівки.

"Полонений виявився знатною "рибою". Воює у лавах незаконних збройних формуваннях з 2014 року. За поки що непідтвердженою інформацією громадянин однієї з країн колишнього СРСР. Хороші новини!" – розповів парламентар.

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Захоплення терориста в полон

Захоплення терориста в полон

www.technosotnya.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у ніч на 29 серпня полк Національної гвардії "Азов" ліквідував чотирьох окупантів, взяв у полон одного і захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

  • Пізніше захисники України показали фото полоненого терориста. Він виявився бойовиком 2-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР", є уродженцем Горлівки.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Кастрюльный Свидомит
Кастрюльный Свидомит
"гражданин одной из стран бывшего СССР" - Беларусь или Казахстан, а причем тут РФ ?
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
"Гражданин одной из стран бывшего СССР" - вот буду ржать если этой страной окажется Украина...
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Стоп-стоп. Это получается, что страна-агрессор не одна такая? Надо срочно расширить список и ввести санкции.
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