"Виявився знатною "рибою!" ЗСУ захопили у полон найманця Росії

Бійці Збройних сил України взяли в полон на Донбасі іноземного найманця російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів народний депутат України ("Слуга народу"), волонтер Юрій Мисягін. За його словами, воїни української піхоти захопили терориста на одній з передових ділянок зони ООС, в районі окупованої Горлівки.

"Полонений виявився знатною "рибою". Воює у лавах незаконних збройних формуваннях з 2014 року. За поки що непідтвердженою інформацією громадянин однієї з країн колишнього СРСР. Хороші новини!" – розповів парламентар.

Захоплення терориста в полон www.technosotnya.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч на 29 серпня полк Національної гвардії "Азов" ліквідував чотирьох окупантів, взяв у полон одного і захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

Пізніше захисники України показали фото полоненого терориста. Він виявився бойовиком 2-го взводу 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР", є уродженцем Горлівки.

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