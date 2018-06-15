Виявив ЗРК: на Донбасі терористи обстріляли дрон ОБСЄ

У п'ятницю, 15 червня, терористи в небі над окупованою територією Донецької області намагалися збити БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Було зроблено кілька пострілів в апарат о 05:06, коли він пролітав над окупованих н. п. Бетманово (кол. Червоний Партизан), передає прес-служба СММ.

Так, безпілотник зафіксував слід від ракети, траєкторія якої проходила істотно нижче висоти польоту дрона. Відразу після цього апарат виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", розміщений з порушенням ліній відведення військ в районі окупованої Пантелеймонівки.

Крім того, з ЗРК була випущена ще одна ракета, траєкторія польоту який була нижче висоти польоту БПЛА. Потім була зафіксована, імовірно, зенітна установка (ЗУ-23, 23 мм), розміщена біля ЗРК, з якої також стріляли по безпілотнику.

У СММ відзначили, що апарат повернувся на базу без пошкоджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня терористи обстріляли патруль СММ ОБСЄ в Донецькій області.