МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Виявив ЗРК: на Донбасі терористи обстріляли дрон ОБСЄ

754Читати новину російською

У п'ятницю, 15 червня, терористи в небі над окупованою територією Донецької області намагалися збити БПЛА Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Було зроблено кілька пострілів в апарат о 05:06, коли він пролітав над окупованих н. п. Бетманово (кол. Червоний Партизан), передає прес-служба СММ.

Так, безпілотник зафіксував слід від ракети, траєкторія якої проходила істотно нижче висоти польоту дрона. Відразу після цього апарат виявив зенітно-ракетний комплекс "Оса", розміщений з порушенням ліній відведення військ в районі окупованої Пантелеймонівки.

Новини
Чигарев під контролем ЗСУ: в ОБСЄ заявили про "ще більшому насильстві і розрусі"

Крім того, з ЗРК була випущена ще одна ракета, траєкторія польоту який була нижче висоти польоту БПЛА. Потім була зафіксована, імовірно, зенітна установка (ЗУ-23, 23 мм), розміщена біля ЗРК, з якої також стріляли по безпілотнику.

У СММ відзначили, що апарат повернувся на базу без пошкоджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня терористи обстріляли патруль СММ ОБСЄ в Донецькій області.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги