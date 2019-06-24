Вівтар залило, зі стелі тече: в Сімферополі трапилася НП в соборі ПЦУ

В окупованому Сімферополі (Крим) під час чергового проливного дощу затопило будівлю Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Кримської єпархії Православної церкви України.

Як повідомляють "Крим.Реаліі", НП сталася після початку ремонтних робіт на даху храму, які проводить "Міністерство майнових і земельних відносин".

Парафіяни храму після богослужіння кілька годин прибирали наслідки затоплення.

"Набігло води, намокли всі килими біля вівтаря. Ми їх познімали, розвісили. Зі стелі все капає, ще один дощ, і воно все (штукатурка. – Ред.) впаде в храм, тому що там на горищі зараз нічого немає, вода йде відразу сюди. На третьому поверсі в кімнаті недільної школи обвалилася в великій кількості штукатурка", – розповів один з парафіян.

У Сімферополі затопило собор ПЦУ

У Сімферополі затопило собор ПЦУ

У Сімферополі затопило собор ПЦУ

Інша парафіянка храму зазначила, що будівельники їх не попередили про проведені на даху ремонтних роботах.

"Вони не попередили що будуть знімати дах, ми б накрили целофаном цінні речі", – пояснила вона.

На 24 червня призначено засідання підконтрольного Кремлю Арбітражного суду Криму першої інстанції за позовом, поданим російським Міністерством майнових і земельних відносин Криму проти "управління Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату" (єпархія перейшла в ПЦУ) з приводу приміщення кафедрального собору Володимира та Ольги в місті Сімферополь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крим накрило нове лихо. На півострів обрушилася негода. Величезний град побив автомобілі.

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