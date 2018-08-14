Вивозили 500 кг: на українській митниці вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки

Співробітники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Запорізької митниці ДФС попередили вивіз 500 кілограмів бурштину.

За даними прес-центру Державної фіскальної служби, це найбільша партія за останні роки, яку намагалися переправити через кордон.

"До митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС було подано митну декларацію на вантаж "Паливні гранули (пелети) пресовані, гранульовані, циліндричної форми різного розміру з тирси хвойних порід дерева", загальною вагою 21060 кг, упаковані в мішки з пластикової тканини на дерев’яних піддонах", - сказано в повідомленні.

Відправником товару зазначалася одна із запорізьких компаній, а одержувачем - англійська фірма. Товар переміщали в Литву через пункт пропуску "Ягодин-Дорохуськ". Під час попереднього аналізу документів фахівці виявили нетипові маршрути постачання.

"Під час митного огляду товарів було виявлено бурштин різних фракцій, що переміщувався з приховуванням від митного контролю. За попередніми підрахунками, мова йде про понад 500 кг", - пояснили у відомстві.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% від вартості товарів з їх конфіскацією. Товар вилучили, а його вартість буде встановлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кабінет міністрів напрацював план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою.