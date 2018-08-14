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Вивозили 500 кг: на українській митниці вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки

1.7тЧитати новину російською

Співробітники Управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Запорізької митниці ДФС попередили вивіз 500 кілограмів бурштину.

За даними прес-центру Державної фіскальної служби, це найбільша партія за останні роки, яку намагалися переправити через кордон.

"До митного поста "Запоріжжя-центральний" Запорізької митниці ДФС було подано митну декларацію на вантаж "Паливні гранули (пелети) пресовані, гранульовані, циліндричної форми різного розміру з тирси хвойних порід дерева", загальною вагою 21060 кг, упаковані в мішки з пластикової тканини на дерев’яних піддонах", - сказано в повідомленні.

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Відправником товару зазначалася одна із запорізьких компаній, а одержувачем - англійська фірма. Товар переміщали в Литву через пункт пропуску "Ягодин-Дорохуськ". Під час попереднього аналізу документів фахівці виявили нетипові маршрути постачання.

"Під час митного огляду товарів було виявлено бурштин різних фракцій, що переміщувався з приховуванням від митного контролю. За попередніми підрахунками, мова йде про понад 500 кг", - пояснили у відомстві.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% від вартості товарів з їх конфіскацією. Товар вилучили, а його вартість буде встановлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні Кабінет міністрів напрацював план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою.

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Тема
Контрабанда в Україні
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Об'єкт
Державна фіскальна служба України
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